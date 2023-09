Mussomeli, Festa Gesù Nazareno e quartiere S. Enrico in festa

MUSSOMELI – Festa nel quartiere di San’Enrico anche quest’anno con la presenza di bancarelle che, oltre a soddisfare il palato di grandi e piccini, hanno reso animata e attiva la ricorrenza. Anticamente, la festa di Gesù Nazareno era una delle ultime feste religiose dell’anno che interessava all’esterno il centro abitato con la processione attraverso la tradizionale via dei Santi. Da qualche anno, invece, si registra una processione ridimensionata e limitata al quartiere che, per la circostanza, comunque, continua ad avere ospiti a pranzo per trascorrere momenti di rimpatriata familiare o amicale. Una festa, sotto la guida del parroco Mancuso, collaborato attivamente dalla Confraternita Maria SS. delle Vanelle in Sant’Enrico, rappresentato dal Priore Angelo Guasto, e da tutti i confrati, pronti e disponibili a seguire attivamente i vari momenti della festa con coesione, impegno e responsabilità, messi in campo, per la buona riuscita della ricorrenza. Partecipate le messe, animate dal coro parrocchiale, come anche la tradizionale processione serale ed assai indicativo, prima della benedizione finale, è stato il messaggio del parroco Don Francesco Mancuso, rivolto ai giovani portatori del fercolo di Gesù Nazareno, ma anche rivolto ai meno giovani, allorquando ha additato la strada da seguire sempre nell’armonia e nella gioia della festa: “Camminiamo insieme verso la santità”. Anche serate animate nei giorni precedenti con balli e degustazioni. I botti finali della moschetteria colorata, dopo la processione, ha segnato la conclusione dei riti religiosi.