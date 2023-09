Le sfide delle aziende nella nuova webserie di Jefferson Wells

MILANO (ITALPRESS) – Jefferson Wells, brand di ManpowerGroup per la ricerca e selezione di senior ed executive manager, presenta “The Match – Professionisti in campo, manager in gioco”, webserie in tre puntate prodotta in collaborazione con HBE, hub creativo che mette al centro l’utilizzo della leggerezza e dell’umorismo in azienda (l’acronimo sta per Humor Business Experience). Con HBE la sfida di comunicazione è stata quella di trovare un modo possibile per parlare, ai manager e con i manager, del mondo del management utilizzando il gioco come chiave di narrazione.

La webserie, condotta da Germano Lanzoni, founder di HBE, con la leggera serietà che lo caratterizza, in ogni episodio incontra i sette manager protagonisti di questa prima edizione che risponderanno a domande su come interpretano il proprio ruolo e su quali sono le sfide che deve affrontare un manager moderno, il tutto mentre si fronteggiano in partite di calcio balilla o freccette.

The Match sarà online dal 28 settembre sul canale YouTube di ManpowerGroup.

La webserie parte dall’assunto platonico che “si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco che in un anno di conversazione”. E su questa idea si basa il format: gli ospiti, intervistati in un’atmosfera informale e giocosa mentre tirano una freccetta o segnano un gol, vengono stimolati su riflessioni legate alla gestione di aziende internazionali. Con il risultato di ottenere risposte più dirette ed efficaci in un contesto vivace e divertente per i protagonisti delle puntate e per il pubblico.

Gli ospiti di questa prima edizione sono Paola Botta, General Manager di Sampla Divisione Ammega Italia, Paola Vitale, Senior Director Finance di Cytiva Danaher, Leandro Pecchia, Professor of Biomedical Engineering dell’university Campus Bio-Medico Roma, Anna Migliorati, Caporedattore -Gruppo 24Ore, Alessandro Testa, Director di Jefferson Wells, Laura Gangitano, Head of National Practices di Jefferson Wells, Federico Barbaglia, Head of Executive di Jefferson Wells.

“Attraverso questa impostazione originale ci poniamo l’obiettivo di contribuire al progresso e alla crescita delle persone e delle aziende, ragionando sul ruolo del manager con toni ironici e con il sorriso. Con questa webserie vogliamo offrire un contenuto in grado di fare riflettere sui fattori che consentono di raggiungere il successo nel lavoro e nella carriera, ma anche sulle difficoltà e sui grandi cambiamenti dell’attuale mondo del lavoro”, afferma Alessandro Testa, Director di Jefferson Wells e tra gli ospiti della webserie. “Oggi la figura del manager è di importanza capitale per le imprese e la preparazione e le competenze di questi profili apicali possono fare la differenza per il successo di un’organizzazione. Per questo è fondamentale per le aziende trovare partner in grado di supportarle, sia nella ricerca, attraction e retention, sia nella diffusione di una più ampia consapevolezza sul valore di queste figure”.

