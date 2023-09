La Sicilia e il contante: le sfide per il passaggio ai pagamenti cashless

La Sicilia, una delle gemme culturali e turistiche d’Europa, è una regione italiana con una storia ricca e una cultura unica. Tuttavia, nonostante il suo fascino intramontabile, la Sicilia si trova ad affrontare sfide significative quando si tratta di adottare metodi di pagamento cashless. Mentre il resto dell’Italia e l’Unione Europea stanno abbracciando sempre di più le transazioni digitali, la Sicilia sta attraversando un processo di transizione più lento e complesso.

L’economia siciliana è una delle più legate al contante, con un indice di digitalizzazione dei pagamenti tra i più bassi del Paese. Secondo uno studio di The European House Ambrosetti, l’indice cashless della Sicilia è di 4,25, ben al di sotto della media nazionale di 5,64 e della prima regione in classifica, la Lombardia, con 6,82. Questo significa che i siciliani usano meno di altri italiani strumenti di pagamento alternativi al contante, come carte di credito o digital wallet.

Confronto con l’Italia e l’Unione Europea

L’Italia nel suo complesso è ancora un Paese dipendente dal contante, sebbene negli ultimi anni si sia registrato un aumento dei pagamenti digitali, favorito anche da incentivi statali come il cashback e la lotteria degli scontrini. Tuttavia, il divario tra Nord e Sud rimane ampio, con il Mezzogiorno che mostra una maggiore resistenza al cambiamento e una minore diffusione di infrastrutture e servizi per il cashless. Tra i Paesi più virtuosi in Europa ci sono i Paesi nordici, come la Svezia, la Finlandia e la Danimarca, dove il contante è quasi scomparso e i pagamenti digitali sono la norma. L’obiettivo, seppur distante, è quello di raggiungere una simile condizione anche sul nostro territorio.

Quali sono i vantaggi di utilizzare metodi di pagamento digitali

L’utilizzo di metodi di pagamento digitali offre un’ampia gamma di vantaggi che possono migliorare notevolmente l’esperienza economica e finanziaria dei cittadini siciliani. Innanzitutto, la praticità è un aspetto chiave: con i pagamenti digitali è possibile effettuare transazioni in qualsiasi momento e ovunque, riducendo la necessità di gestire denaro contante o assegni bancari. Inoltre, questi sistemi offrono una maggiore tracciabilità delle transazioni, semplificando la gestione delle finanze personali e contribuendo a combattere l’evasione fiscale. I metodi di pagamento digitali sono infatti dotati di meccanismi di protezione avanzati, che rendono le transazioni più sicure rispetto al denaro contante.

Esempi di metodi di pagamento che hanno avuto successo in Europa

Mentre la Sicilia cerca di adottare metodi di pagamento cashless, può trarre ispirazione da alcuni successi europei. Ci sono moltissimi metodi che consentono ai consumatori di effettuare pagamenti online in maniera semplice, rapida e sicura. Oltre alle carte di credito e debito, nell’ultimo periodo vengono scelti anche i portafogli elettronici per pagare online. Vediamo alcuni dei migliori digital wallet utilizzati in tutto il mondo.

PayPal – Si tratta del digital wallet più conosciuto in tutto il mondo. Permette di inviare e ricevere denaro tramite un indirizzo e-mail o un numero di telefono, senza dover condividere i propri dati bancari o di carta di credito. PayPal è usato per effettuare acquisti online, trasferire denaro tra privati, depositare e prelevare denaro sulle piattaforme di gioco online, pagare bollette e servizi, e persino donare a organizzazioni benefiche.





Paysafecard – È un metodo di pagamento online basato su codici prepagati che si possono acquistare in punti vendita fisici e che vengono utilizzati per effettuare acquisti su siti web che accettano questo sistema. Paysafecard viene usato molto sui social media, o per pagare gli abbonamenti dei servizi streaming e, come nel caso di PayPal, non mancano siti di scommesse sportive con pagamento Paysafecard tra i metodi accettati.





Skrill – Un altro sistema molto comune all'estero è Skrill, un digital wallet che consente di scambiare denaro tramite conti elettronici. È possibile collegare le proprie carte di credito o conti correnti al portafoglio digitale, per una maggiore sicurezza e praticità.

Conclusioni: una transizione digitale complessa

La Sicilia sta affrontando sfide significative nella transizione verso i pagamenti cashless, mentre il resto dell’Italia e l’Unione Europea stanno facendo progressi significativi in questo settore. Tuttavia, i vantaggi dei pagamenti digitali, come la convenienza e la sicurezza, offrono un potenziale enorme per migliorare l’esperienza economica dei siciliani. Per superare le barriere culturali, sarà necessario un impegno continuo da parte del governo, delle imprese e dei cittadini stessi per abbracciare questa transizione digitale.