Gabriele Muccino ha scelto la Sicilia: iniziate le riprese del film “Here Now”

Sono in corso a Palermo le riprese di Here Now, il nuovo film di Gabriele Muccino, scritto dallo stesso regista e da Paolo Costella. Nel cast Elena Kampouris, Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli, Ruby Kammer.

“Here now”, qui e ora, è la storia di Sophie, una bionda ventenne americana in viaggio in Italia con la sorella.

Pronta per tornare in California, durante il suo ultimo giorno di vacanza in Sicilia, incontrerà un ragazzo, Giulio, e la sua comitiva con cui trascorrerà la notte più imprevedibile, folle, sconvolgente, entusiasmante romantica e terrificante della sua vita: 24 ore dopo il suo arrivo a Palermo, nulla sarà mai più come prima.

Il film, prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema, uscirà nelle sale cinematografiche prossimamente distribuito da 01 Distribution.