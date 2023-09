Elezioni a Caltanissetta, Gennuso (DC): “Serve coesione tra i giovani per scegliere il giusto candidato”

“Le prossime elezioni amministrative rappresentano un momento cruciale per il futuro delle nostre comunità. È fondamentale che i giovani dei partiti politici si uniscano e lavorino insieme per scegliere il candidato più adatto a rappresentare le loro idee e interessi”.

A cercare di risvegliare le coscienze dei giovani e incentivarli a partecipare attivamente alla politica del proprio territorio segnalando criticità o presentando proposte di sviluppo sociale e culturale è Andrea Gennuso, portavoce della DC Caltanissetta.

“La coesione tra i giovani dei partiti è essenziale per garantire una scelta consapevole e responsabile – prosegue -. Dobbiamo superare le divisioni interne e concentrarci sugli obiettivi comuni che ci uniscono: un’amministrazione trasparente, inclusiva e in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini, in particolare dei giovani.

È importante promuovere un dialogo aperto e costruttivo tra i giovani dei partiti, in modo da confrontare le diverse visioni e trovare un terreno comune. La partecipazione attiva e il coinvolgimento dei giovani nella selezione del candidato sono fondamentali per garantire una rappresentanza autentica e efficace.

Invitiamo i giovani dei partiti a mettere da parte le divergenze personali e a lavorare insieme per identificare il candidato che meglio incarna i valori e gli ideali che condividiamo. Solo attraverso la coesione e la collaborazione potremo ottenere risultati significativi per il bene della nostra comunità.

Le prossime elezioni amministrative sono un’opportunità per i giovani dei partiti di dimostrare la propria maturità politica e la capacità di lavorare insieme per il bene comune. Siamo fiduciosi che, attraverso un impegno congiunto, saremo in grado di fare la scelta giusta per il futuro delle nostre comunità”.