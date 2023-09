Caltanissetta, venerdì al Margherita “Storicamente 1943 in tour” e un corto sull’Operazione Husky

L’Associazione Beni Culturali Sicilia nell’ambito delle attività storico/culturali continua la promozione del cortometraggio “Messina 1943” già oggetto di numerose rappresentazioni in varie sedi ottenendo approvazione e riconoscimento dal pubblico e dalla critica. In tale quadro si sta organizzando un tour per la Sicilia con la proiezione del cortometraggio che partirà dal Teatro comunale “Regina Margherita“ di Caltanissetta (venerdì 6 ottobre 2023 alle ore 19,00).

L’evento denominato “Storicamente 1943 in tour” promosso dalla sezione messinese di BCsicilia e patrocinato dal Comune di Caltanissetta, è ufficialmente inserito nel programma del settembre nisseno 2023 (un ciclo annuale di manifestazioni di alto interesse culturale).

La scaletta della serata, presentata dalla scrittrice Nunzia Caricchio sarà accompagnata dai saluti del Sindaco Roberto Gambino, del Prefetto Chiara Armenia e del Presidente di BCsicilia sez. di Messina, Sabrina Patania.

La serata continuerà con le letture di alcuni brani da parte di Antonello Di Buono e di Francesco Irrera intervallati da suoni, immagini e danze a cura di Paola Pecoraro e Pierpaolo Riggi della scuola di danza Scarpette Rosse. La serata proseguirà con gli interventi di Liborio di Buono, presidente dell’associazione culturale “SostaVisiva”, del condirettore di “Studi storici Siciliani” Dott. Gero Di Francesco, del Prof. Enzo Falzone Presidente provinciale Ass. combattenti e reduci.

Durante la serata verranno proiettati il documentario “80 anni fa lo sbarco” ed il cortometraggio “Messina1943” diretti dalla stessa Presidente dell’Associazione organizzatrice. La serata sarà chiusa dai saluti di Padre Don Salvatore Tumminelli, canonico penitenziere della Cattedrale di Caltanisetta.

L’evento vedrà inoltre la partecipazione del Questore Pinuccia Albertina Agnello, delle Autorità religiose e civili, e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e Associazioni (Ass. Nazionale Partigiani d’ Italia, Ass. Nazionale vittime civili di guerra).

“Messina1943” è un docu-corto della durata di circa 21 minuti. La storia si svolge nel mese di luglio del 1943. All’alba dello sbarco delle forze anglo-americane in Sicilia, il caporale Cappello ed il fante Di Buono, in un contesto di incertezza e confusione, decidono di disertare per raggiungere le proprie famiglie. Scoperta la fuga le truppe nazi-fasciste si mettono sulle loro tracce per catturarli e giustiziarli.

La notizia dello sbarco arriva anche a Messina e Maria, moglie del caporale Cappello, appreso che molti soldati italiani lasciano volontariamente il fronte di guerra ritornando alle loro case, decide di mettersi alla ricerca del marito. Dopo giorni di fuga e fucilazioni sommarie, si salverà solo il Caporale Cappello per opera di un soldato americano.

Nella foto: Generale Patton con il tenente colonnello Lyle Bernard, nei pressi di Brolo