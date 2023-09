Caltanissetta, School Make-up Festival: Alessia Veglia vince la prima edizione e vola a Sanremo 2024

Domenica sera, in piazza Garibaldi a Caltanissetta, si è svolta la prima edizione dello School Make-up Festiva, un evento ideato e organizzato da Omira Academy di Ottavia Miraglia con il patrocinio del Comune di Caltanissetta.

In piazza Garibaldi, per una sera, pennelli, matite, creme e stick dalle nuance diversificate sono diventati i protagonisti di una vera e propria competizione live di make-up riservata a studenti di scuole di estetica.

In 15 sono arrivati da tutta la Sicilia per iscriversi e competere per essere decretato il miglior Make up Artist.

Sul palco, a condurre la serata con la sua professionalità e spumeggiante allegria c’era Ernesto Trapanese mentre la giuria era composta da 5 membri tra cui professionisti del settore, rappresentanti istituzionali e del mondo dello spettacolo.

Per l’occasione, hanno accettato l’invito Olha Olinyk (Titolare del centro estetico “Maison de Beaute”, fondatrice del brand Selavie nails), Nadia Pileggi (professionista con 30 anni di esperienza lavorativa non solo come Make Up Artist ma anche nel campo del benessere e della Medicina Tradizionale Cinese, docente di diverse materie legate al make-up), Giancarlo La Rocca (funzionario della Soprintendenza di Caltanissetta, Coordinatore provinciale della Rete Civica della Salute), Manila Nazzaro (Miss Italia 1999, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice teatrale ed ex modella) e Ciro florio (ideatore di alcuni programmi tv come make up me in onda su Sky e protagonista di ben 2 edizioni del programma tv cenerentola 24 su Real Time).

La prima classificata, Alessia Veglia (foto in basso), oltre a una box “Paola P Make Up” del valore di 500 euro si è aggiudicata la partecipazione in veste di Make-up Artist al Festival di Sanremo 2024 (incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio).

La seconda classificata, Sonia Falletta Caravassa, e la terza, Enrica Croce, hanno ricevuto una box “Paola P Make Up” rispettivamente del valore di 300 euro e 200 euro.

A intrattenere il pubblico, arrivato numeroso attratto dalla curiosità di vedere all’opera questi artisti o appassionati del mondo dell’estetica, erano presenti il corpo di ballo della scuola Polestudiodance di Cristian Pace e Studio 21 di Ottavio Ventura.

Da un Festival del Make Up la serata si è trasformata in un vero e proprio spettacolo con intrattenimento coreografico. Tra gli ospiti che hanno attirato maggiormente l’attenzione del pubblico c’era Flavia Fiore, pittrice che ha realizzato live un make-up su tela e si è occupata del face painting dei ballerini, e ben due spettacoli di burlesque.

















Hanno collaborato per la realizzazione dell’evento PAOLA P. MAKE-UP, EUROFORM, SELAVIENAILS, AG AGENCY MANAGEMENT, CNA, STUDIO 7 INGEGNERIA E ARCHITETTURA, NATURE BELLE CALTANISSETTA, MELFA CERAMICHE CALTANISSETTA, CENTRO DENTALE TABUSO, ALMA SPORT CALTANISSETTA, BIGODINO CALTANISSETTA, LAKSHMI, LA DOTE SPOSE, SPAZIO 4.0, P.AND (PADEL AND MORE), STUDIO POLE DANCE DI CRISTIAN PACE e STUDIO 21 DI OTTAVIO VENTURA.

“Ho deciso di organizzare questo festival perché quest’ultimo anno è stato ricco di traguardi e di nuove conoscenze – ha raccontato Ottavia Miraglia -. Ho partecipato a due puntate della seconda edizione di Cenerentola 24, ho conosciuto e truccato Manila Nazzaro per il film festival di Cannes, ho partecipato al New York fashion week come unica siciliana presente tra i truccatori e parteciperò al Festival di Sanremo in veste di make-up artist. Ritengo queste esperienze fondamentali per migliorare il bagaglio culturale di uno studente e aspirante professionista di questo settore, per motivare nel perseguimento dei propri obiettivi facendo capire come, con sacrificio, passione e dedizione si può arrivare a vivere esperienze meravigliose come quelle che ho vissuto io. E ho scelto di realizzare questo contest in pieno centro storico per far respirare ai cittadini un po’ di questo colorato mondo e regalare alla città una serata di musica e spettacolo. Ringrazio tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa serata e il Comune di Caltanissetta per il contributo dato e il sostegno nell’organizzazione e realizzazione di questo contest che spero diventi un appuntamento annuale per il nostro territorio”.