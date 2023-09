Caltanissetta, Pian Del Lago avrà l’illuminazione e un marciapiede: avviata la gara d’appalto sulla SP 5

Avviata la procedura di gara per appaltare i lavori volti a realizzare l’impianto di illuminazione e un marciapiede lungo la SP 5 che conduce al Centro governativo polifunzionale di Pian del Lago.

L’ha comunicato nella mattinata di ieri il Libero consorzio comunale con una nota inviata a margine di una riunione svoltasi in Prefettura lo scorso 21 settembre – presieduta dal Prefetto, alla presenza il Vice Sindaco di Caltanissetta, dott.ssa Maria Grazia Giammusso, accompagnata dall’ing. Tomasella e l’Ing. Mario Denaro per il Libero Consorzio Comunale – nel corso della quale il Prefetto, che ha chiesto di essere costantemente aggiornata sullo stato di avanzamento dei lavori, ne ha sollecitato il rapido completamento.

In particolare, il Prefetto, nel rivolgere un ringraziamento ai rappresentati dei due Enti che stanno cofinanziando il progetto, ha sottolineato come l’intervento si renda indispensabile per garantire le minime condizioni di sicurezza su quel tratto viario che rischia di essere scenario di incidenti poichè spesso percorso a piedi o in bici, anche nelle ore serali.

Le cennate esigenze di sicurezza sono state pienamente condivise sia dall’Amministrazione comunale che dal Dirigente del Servizio IV viabilità e trasporti del Libero Consorzio Comunale i quali hanno assicurato il massimo impegno per realizzare l’impianto di illuminazione e il tratto di marciapiede nel più breve tempo possibile.