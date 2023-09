Caltanissetta, giovedì 14 la prima Festa della Lega in Sicilia: il programma e gli interventi

Giovedì 14 settembre, dalle ore 17.30 a Caltanissetta presso il Centro Culturale Michele Abbate si svolgerà la prima festa della Lega in Sicilia. Con la partecipazione del Segretario federale, nonché Vicepremier Matteo Salvini, l’intervento di importanti volti politici siciliani e nazionali, sono stati piantificati tanti appuntamenti, dibattiti, degustazioni di prodotti tipici ed esibizioni. Ad annunciarlo Loreto Ognibene Commissario provinciale della Lega a Caltanissetta.

“Sarà l’occasione per fare il punto sull’anno di governo nazionale e regionale, alla presenza della nostra deputazione, dei nostri due assessori regionali, il Vicepresidente Luca Sammartino e l’Assessore Mimmo Turano e di Luigi D’Eramo, Sottosegretario all’agricoltura. Parleremo anche di Europa, pesca e trasporti,

Un‘occasione importante per la nostra provincia, ha concluso Ognibene, in vista delle prossime elezioni amministrative di Caltanissetta, Gela e Mazzarino per questo ringrazio il Commissario regionale On. Annalisa Tardino per aver scelto Caltanissetta a sede della manifestazione”.