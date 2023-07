Vigili del Fuoco e Carabinieri intervengono per un incendio in appartamento e trovano una serra di marjuana: arrestato 24enne

Carabinieri e Vigili del Fuoco erano intervenuti a Giardini Naxos in quanto l’abitazione di un giovane aveva preso fuoco, ma ispezionando i luoghi si sono accorti dell’esistenza di una serra artigianale dotata di impianto di irrigazione e lampade alogene, realizzata dal 24enne per la coltivazione di 36 piante di marijuana dell’altezza media di circa 120 centimetri. Pertanto, una volta concluse le operazioni di spegnimento dell’incendio, il 24enne è stato arrestato, in flagranza di reato.

Le piante di marijuana rinvenute all’interno della serra sono state estirpate e inviate ai carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio. Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa di comparire dinnanzi al giudice del Tribunale di Messina per l’udienza di convalida.