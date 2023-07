Rissa in un pub, 3 Daspo e un foglio di via per un 20enne residente a Caltanissetta

Tre Daspo urbano, due avvisi orali e un foglio di via obbligatorio. Sono i provvedimenti emessi dal questore di Agrigento nei confronti di 4 giovani responsabili di una rissa avvenuta la notte del 25 giugno davanti a un pub di San Giovanni Gemini.

I quattro, alterati dall’alcol, per futili motivi avevano scatenato una rissa, con tanto di lancio di bottiglie e bicchieri, fermata solo dall’intervento dei carabinieri che avevano identificato due 32enni residenti a San Giovanni Gemini, un cittadino romeno di 20 anni, residente in provincia di Caltanissetta, e uno di 31 anni residente a Cammarata.

Tutti denunciati per il reato di rissa e uno anche per resistenza, violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

Per il ventenne romeno, destinatario nel 2022 di un foglio di via obbligatorio per il rimpatrio e del divieto di ritorno nel comune di Agrigento per 3 anni, è scattato l’avviso orale del questore, il foglio di via obbligatorio con rimpatrio nel comune di residenza e il divieto di far ritorno nel comune di San Giovanni Gemini per tre anni.

Per i due trentaduenni di San Giovanni Gemini, il divieto di accesso al pub luogo della rissa per un anno e al trentunenne di Cammarata, con precedenti per lesioni personali e violazione alle prescrizioni di un Daspo del 2011, l’avviso orale del questore e il divieto di accesso al pub per 2 anni.