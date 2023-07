Rifiuti in Sicilia, entro l’anno bandi per due termovalizzatori a Palermo e Catania

“Entro l’anno avrò gli stessi poteri speciali che sono stati dati al sindaco Gualtieri a Roma: mi permetteranno di tagliare i tempi” per la realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia. Lo dice il governatore Renato Schifani in una intervista al ‘Giornale di Sicilia’. “Col ministro Pichetto siamo già d’accordo – spiega Schifani -. I miei e i suoi uffici hanno già scritto il testo di un emendamento che verrà agganciato a un decreto legge alla ripresa dopo la pausa estiva”. Schifani dà anche alcune indicazioni sulla tempistica e sui luoghi dei due impianti: “Conto di preparare i bandi per la fine dell’anno. Un impianto nascerà a PALERMO, l’altro a Catania”.