Posticipato dal 24 luglio al 30 agosto il concerto di Loredana Bertè a Catania a causa di chiusura aeroporto

Dai profili social ufficiali dell’artista Loredana Bertè s’è appreso che “A causa della chiusura dell’aeroporto internazionale di Catania conseguente al disastroso incendio che ha coinvolto il terminal A e, anche in seguito al fatto che l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo non accetterà più di 20 voli giornalieri destinati a Catania, siamo costretti a posticipare la data di Loredana Bertè programmata alla Villa Bellini di Catania dal 24 luglio al 30 agosto 2023.”

Pertanto, il concerto di Loredana Bertè a Catania è stato spostato dal 24 luglio al 30 agosto. I biglietti già acquistati resteranno comunque validi per la nuova data. Per chi sarà impossibilitato, potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 4 agosto presso la prevendita dove è stato acquistato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Arena Eventi Communication al numero +39 340 4751652 o inviare un’email a arenaeventisrl@gmail.com.