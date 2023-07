Mazzarino. Mozione della minoranza per impegnare il sindaco a presentare relazioni semestrale e annuale

MAZZARINO. Mozione del gruppo consiliare di minoranza sulla mancata presentazione della relazione annuale e semestrale da parte del Sindaco. I consiglieri Livio D’Aleo, Francesco Lo Forte e Santo Vicari, partendo dal presupposto che il Sindaco ogni anno presente una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti e che lo Statuto del Comune di Mazzarino Art 41 comma 2 prevede” che il Sindaco, riferisce, ogni sei mesi mediante relazione scritta, sullo stato di attuazione del programma e sulla attività propria e della Giunta, hanno sottolineato che il primo cittadino avrebbe dovuto pertanto proporre al consiglio comunale una dettagliata relazione sull’attività sua, della sua Giunta e degli esperti da lui nominati.

Tuttavia, <da quando si è insediato, non ha mai presentato relazione ne annuale ne semestrale; alcuni suoi Assessori, con precedenti Amministrazioni, nella qualità di Consiglieri Comunali di minoranza, lamentavano il ritardo delle presentazione annuale del Sindaco, oggi sia nella qualità di Consiglieri Comunali di maggioranza che componenti di Giunta tutto e normale>. Per la minoranza, <Aver disatteso quello previsto dalla norma già citata si mortifica sia il ruolo del Consiglio Comunale ma principalmente dei cittadini>. La minoranza ha anche ricordato che nel maggio del 2021 era stata presentata un’interrogazione consiliare in cui si chiedeva di sapere le motivazioni perché non erano state presentate le relazioni. In quella occasione il sindaco aveva comunicato che “non era stata presentata nessuna relazione annuale e semestrale a causa della pandemia del Covid19”; tuttavia il periodo della pandemia e finito da tempo.

Da qui la mozione per impegnare sindaco e Giunta a relazionare in Consiglio Comunale sulla mancta presentazione della relazione annuale e semestrale; a presentare entro trenta giorni dalla presentazione della mozione al Consiglio Comunale le rispettive relazioni.