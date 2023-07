Il Gruppo di lavoro per il Policlinico a Caltanissetta: “Il civismo nisseno è vivo e vegeto; i nisseni vogliono gettare le basi per azioni concrete a sostegno della sanità locale”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di Armando Turturici in merito all’incontro organizzato dal gruppo di lavoro per il Policlinico a Caltanissetta nei locali della chiesa Regina Pacis.

“Il civismo nisseno è vivo e vegeto. Nonostante il caldo opprimente, i cittadini non dimenticano la battaglia relativa all’ospedale di Caltanissetta. Infatti, nella giornata del 18/07/2023, si è registrata una grande partecipazione all’incontro organizzato dal gruppo di lavoro per il Policlinico a Caltanissetta nei locali della chiesa Regina Pacis, a seguito dell’assordante silenzio della classe politica tutta. L’incontro di ieri è stato prolifico per una serie di motivi: sono state portate alla luce delle novità che saranno presto pubblicate e sono state messe sul piatto idee per il futuro relativo all’istituzione del quarto Policlinico Siciliano. I Nisseni vogliono cercare di prendere l’iniziativa provando sinergicamente a gettare le basi per azioni concrete a sostegno della sanità locale, partendo dal grande obiettivo di rilanciare l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

La città resta ancora in attesa di risposte e di conferme dopo le parole espresse dall’onorevole Mancuso, durante l’incontro al consorzio universitario e dopo al Teatro Margherita, in cui riportava la volontà del Presidente Schifani circa l’istituzione del Policlinico a Caltanissetta. Da quel momento è calato un fastidioso silenzio da parte di tutti i politici.

I cittadini non accettano in alcun modo di essere considerati di serie B, di essere abbandonati dai propri rappresentanti. Caltanissetta – territorio che langue sempre più – richiede la giusta attenzione.

Oltre ai preziosi cittadini, ieri sono state presenti le associazioni: Caltanissetta Si Cura, Cuore Chiaro APS, Rete Civica per la Salute, Matteo Matta Onlus.

Da sottolineare positivamente – oltre al fondamentale apporto che continuano a garantire le associazioni già attive nel campo – l’innesto di tre nuove voci nella “battaglia Policlinico”: l’associazione Cuore Chiaro APS, presieduta dal dott. Luigi Scarnato, l’associazione Rete Civica per la Salute, presieduta da Giancarlo La Rocca e l’associazione Matteo Matta Onlus, presieduta da Gina Di Gangi.

Il dottore Scarnato si è così espresso: “Consapevole delle difficoltà ataviche della nostra città nella progettualità e realizzazione di infrastrutture sociali efficaci ed efficienti per tutti, Cuore Chiaro desidera partecipare attivamente al sostegno di un progetto sul policlinico nel nostro territorio. È però indispensabile un partner politico concretamente interessato a sposare la causa dei nisseni, in termini di economia e cultura. Metto a disposizione la forza sociale di Cuore Chiaro APS che assieme ad altre può contribuire a diventare una voce forte.”

Il gruppo di lavoro per il Policlinico a Caltanissetta ha ribadito il proprio impegno a fare da collante per tutte quelle belle realtà che hanno a cuore le sorti cittadine. A breve seguiranno azioni e fatti per mettere ancora una volta sotto i riflettori le problematiche locali e dall’altra parte le promesse non rispettate”.