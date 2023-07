Gruppo vocale nisseno Amoris Laetitia partecipa al progetto Erasmus a Pitesti in Romania

Il gruppo vocale “Amoris Laetitia” Circolo ACLI E. Vittorini APS di Caltanissetta, Italia, sarà protagonista dello scambio culturale che avrà luogo a Pitesti, Romania, dal 10 al 16 luglio 2023.

Il progetto realizzato tramite fondi previsti dal programma Erasmus, è stato ideato e promosso dal comitato tecnico artistico di InChorus Federation, presieduto dal maestro Enzo Marino.

La federazione raccoglie al suo interno oltre 50 cori, orchestre e bande offrendo

un’opportunità unica per uno scambio musicale e culturale.

La tappa di Pitesti rappresenta la seconda parte del progetto cominciato ad Atene

e che ha coinvolto ben quattro cori provenienti da paesi diversi: gruppo vocale “Euphoné” Altavilla Milicia – Italia

gruppo vocale “Amoris Laetitia” Caltanissetta – Italia

“Marsyas Cultural Ensemble” Atene – Grecia

“Carmen Argessi Choir” Pitesti – Romania

Durante la settimana avrà luogo un workshop curato dal maestro Enzo Marino sul suo “metodo reticolare non idiomatico”, che vedrà impegnati in prima persona

i direttori dei cori partecipanti: Vasso Carioti, Laura Gallo, Cornelia Ionescu,

nello studio e confronto delle diverse tecniche di direzione corale. Il progetto mira così a promuovere uno scambio culturale e di tradizioni diverse tra i cori partecipanti, impegnati nell’esecuzione di repertori tradizionali.

A coronamento del workshop, due concerti si terranno rispettivamente il 13 Luglio presso la Filarmonica di Pitesti e il 15 Luglio presso la biblioteca di Pitesti.

La direttrice del gruppo vocale “Amoris Laetitia” di Caltanissetta Laura Gallo ha espresso l’entusiasmo condiviso da tutto il gruppo per la partecipazione al progetto Erasmus, sottolineando l’importanza di questo scambio artistico e l’opportunità di crescita offerta ai membri del coro: “Siamo entusiasti di condividere la nostra passione per la musica con cori provenienti da diversi paesi.

Questo progetto ci permette di ampliare i nostri orizzonti musicali e di creare connessioni significative con artisti provenienti da culture diverse. Siamo grati

per l’opportunità di imparare e crescere insieme”.

Anche Giovanni Bunoni, presidente del circolo APS ACLI “Elio Vittorini”, ha

manifestato un profondo orgoglio per la partecipazione del gruppo vocale “Amoris Laetitia” al progetto Erasmus: “Questo progetto rappresenta un riconoscimento al talento e all’impegno dei nostri membri”, ha dichiarato.

“Siamo orgogliosi di far parte di iniziative come queste che promuovono la musica come linguaggio universale e che favoriscono lo scambio culturale tra

artisti provenienti da diverse parti dell’Europa.”

L’intero gruppo vocale “Amoris Laetitia” circolo ACLI “Elio Vittorini” APS ringrazia il comitato tecnico artistico di InChorus Federation e tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria esperienza di scambio musicale e culturale.

Appuntamento dunque a Pitesti 10-16 Luglio “Sharing to grow together!”

Progetto Erasmus promosso da InChorus Federation.