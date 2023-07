Donna con il figlio in braccio tenta il suicidio ma viene salvata da tre dipendenti comunali. Il sindaco propone per loro pubblico encomio

Una donna, con il figlio il braccio, tenta il suicidio ma viene salvata da tre dipendenti comunali. E’ accaduto a Carini in provincia di Palermo. Qui una donna ha tentato il suicidio e con il figlio in braccio ha provato a buttarsi dal ponte, ma è stata fermata appena in tempo da tre impiegati comunali che, avendo capito le sue intenzioni, sono riusciti a bloccarla in extremis. A rendere nota la notizia è stato il sindaco Giovì Monteleone. Il primo cittadino ha sottolineato: “Una donna con un bambino in braccio ha tentato di suicidarsi.

Mentre la donna aveva già scavalcato l’inferriata che delimita la via Palermo , tre dipendenti del vicino ufficio anagrafe i sigg Salvatore Lello, Vincenzo Viglianisi e Salvatore Monterosso , sentite le voci della donna in evidente stato di agitazione, sono accorsi e prontamente hanno evitato l’estremo gesto e salvato le due giovani vite umane .

Sono intervenuti subito dopo il 118 , i carabinieri della stazione di Carini e le assistenti sociali del comune che hanno dato un’ adeguata assistenza alla donna con il bambino. Il sindaco e l’amministrazione comunale ringraziano tutti quanti si sono adoperati per la risoluzione del caso e hanno proposto il pubblico encomio per i dipendenti comunali che hanno dimostrato diligenza , spirito di servizio e grande senso di umanità”.