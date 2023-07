Consegnato all’Asp di Palermo, diretta dalla dott.ssa Daniela Faraoni, il premio per il primo posto ottenuto al concorso Best Insanitas 2022

E’ stato consegnato all’ASP Palermo Azienda Sanitaria Provinciale il premio per il primo posto ottenuto al concorso Best Insanitas 2022. Il concorso è stato indetto da InSanitas.it. Il premio è stato un cheratometro di ultima generazione. Si tratta di uno strumento diagnostico utilizzato per misurare eventuali errori di rifrazione dell’occhio, attraverso la misurazione della curvatura della superficie esterna della cornea.

Lo strumento andrà ad arricchire l’offerta diagnostica degli Open Day della Prevenzione. Iniziativa dell’Asp di Palermo che, nel corso della cerimonia celebrata lo scorso 19 settembre, si è aggiudicata il Premio @BestInsanitas, superando la concorrenza di ben 108 best practices. La consegna è avvenuta in presenza del direttore del giornale Michele Ferraro con il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni e il direttore sanitario Francesco Cerrito.