Cinquantatreenne in bici cade, viene investito dall’auto guidata dalla moglie e muore

Un tragico destino, quello che ha visto un uomo di 53 anni, sulla propria bicicletta, morire investito dall’auto alla cui guida c’era la moglie. Questo quanto avvenuto a Prevalle in provincia di Brescia.

Qui, come riporta il Giornale di Brescia, un uomo è morto investito da un’auto mentre stava percorrendo in bicicletta via Manzoni. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’uomo sia stato investito accidentalmente dalla moglie che, insieme alla figlia, lo stava seguendo in auto.

Complice la forte pioggia l’uomo sarebbe scivolato, finendo sotto le ruote del veicolo che lo seguiva a pochi metri. Per lui non c’è stato niente da fare. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale sanitario, anche i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.