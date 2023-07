Caltanissetta verso le amministrative. “Speriamo non ci servano un bel calzone”

C’è ancora tempo, ma ne vedremo delle belle…e siamo solo agli inizi.

Si raccomanda massima prudenza nell’esporsi, non al sole ma politicamente, perchè non è tutto così chiaro e trasparente come sembra. Si consiglia anche di fare scorte di pastiglie digestive, delle volte alcune pizze possono risultare indigeste o difficili da digerire.

Saranno probabilmente le alte temperature ma da questi primi segnali si prospetta una campagna elettorale calda e dalle tante sorprese.

La prima ad aver manifestato la volontà di candidarsi alla poltrona di sindaco è stata la consigliera Petitto che, uscita dal Pd, ha intrapreso la strada dell’associazionismo. Certo deve ancora scrollarsi di dosso vecchie amicizie e legami, alcune da museo della preistoria, ma per questo c’è ancora tempo..

A ruota anche il sindaco Gambino dice di voler chiedere alla città la fiducia per un secondo mandato. Lui leader locale indiscusso del M5S, non c’è altro, nonostante abbia perso parecchi consiglieri e simpatizzanti, vuole comunque ritentarci…e ci stà. I simpatizzanti del M5S fremono e non vedono l’ora, ma la notizia di un eventuale uscita dal movimento ed il passaggio ad una lista civica con l’appoggio dei “lupetti”, da non confondere coi i giovani boy scout, ma come gli esponenti di “noi moderati” nisseni, probabilmente li ha un po’ disorientati, ma anche per questo c’è ancora tempo. Le pizzerie ultimamente sono politicamente affollate. Il centro destra va a mangiare una pizza, una bella capricciosa con tutto e di più, manca però Forza Italia, che va in un’altra pizzeria, con “amici”; probabilmente alla capricciosa, che sappiamo contenere tanti ingredienti diversi, preferisce la semplice margherita, pensando magari di lasciarli andare avanti, consapevole che tanto la pizza finale, da offrire alla città, la deciderà lei.

Pizzeria diverse, ma alla fin fine la pizza, più o meno buona che sia, quella è. Chissà se uniranno i tavoli o continueranno a mangiare in pizzerie diverse e con amici diversi ? Ma anche per questo c’è ancora tempo.

Al centrodestra però, quello della capricciosa, la pizzata è andata un po’ di traverso. Si stupisce e arrabbia, deve però capire che probabilmente la capricciosa ai “lupetti” non piace e preferisce qualcosa di più semplice una due gusti. Ma anche per questo c’è ancora tempo.



Ah dimenticavo, quelli del Pd, li avevo dimenticati perchè loro parlano poco e niente, che, vedovi della Petitto, stanno probabilmente cercando o qualcuno/a da sacrificare o con chi andare; Vedremo se anche questa volta si candideranno senza simbolo, come successe nel 2019. Ma anche per questo c’è ancora tempo.

Dulcis in fundo, della serie delle volte ritornano, ecco che con “cosa mi invento per dimostrare che ancora esisto”, torna l’ex on.Pagano, che prende l’autobus e scopre la mancanza di panchine, gabinetti e bar alla fermata di Via Rochester. Chissà se rivedremo altri del passato tornare a correre per la poltrona di primo cittadino ? Ma anche per questo c’è ancora tempo.

Da non sottovalutare che i futuri amministratori vedranno lievitare stupendi e gettoni, motivo in più per correre in pizzeria.

A svelare alcuni passaggi, più o meno prevedibili, ci saranno in consiglio diverse occasioni, dove, tra assenze, astensioni e stampelle, si comincerà a delineare un quadro più chiaro e capiremo anche in che pizzeria e che pizza molti vorranno mangiare.

L’approvazione del bilancio sarà il primo importante segnale….si parte la settimana prossima.

Da non dimenticare che il prossimo anno si voterà anche per le Europee e le Provinciali. I politici locali sanno bene che a loro personalmente interessa maggiormente mettere propri uomini e mani in città e provincia, quelli per le europee gli vengono calati dall’alto. Qualcuno inoltre, che magari teme di non poter far bella figura alle comunali, potrebbe optare per le provinciali, lasciando spazio ad altri a Palazzo Moncada, ottenendo in cambio una candidatura all’altro palazzo, quello della provincia….Ma anche per questo c’è ancora tempo. Comunque vada noi nisseni ci auguriamo che il prossimo anno non ci venga servito un bel calzone, bello a vedersi ma dal contenuto misterioso. Ad Maiora