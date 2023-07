Caltanissetta, venerdì Creative Spaces presenta “Percorsi di arte urbana”

L’associazione Creative Spaces ha vinto le somme destinate al Bilancio Partecipativo 2022 con il suo progetto “Percorsi di arte urbana”. Un’iniziativa che punta a piantare il “seme del cambiamento” nella città di Caltanissetta, promuovere cultura e incentivare sia il turismo sia la crescita del senso di appartenenza dei cittadini.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente alla città venerdì 7 luglio 2023 dalle ore 18.30 allo Spazio Pitta in via Angeli 49/53 a Caltanissetta.

“Non si tratterà di un classico convegno ma un AperiTalk nel quale desideriamo chiacchierare con i cittadini allietati da un aperitivo” ha spiegato il presidente dell’associazione Eros Di Prima. Si tratta di un format che Creative Spaces utilizza ormai da anni e che può evolversi in un brainstorming nel quale “gettare il seme del cambiamento in città”. Durante l’incontro informale e non convenzionale i relatori coinvolgeranno i presenti spiegando il progetto e le idee che ruotano attorno ad esso. “Vogliamo costruire un percorso duraturo nel quale tutti si possano sentire protagonisti e promotori. Una chiacchierata conviviale per scambiarci idee, pareri, pensieri e nuovi spunti, per costruire tutti insieme i futuri “Percorsi di Arte Urbana” della città di Caltanissetta. Si parlerà anche del bando pubblico indirizzato agli artisti per la realizzazione degli stickers ancora in corso e del bando con le scuole già concluso e in fase di valutazione”.

Parteciperanno all’AperiTalk, oltre al presidente di Creative Spaces Eros Di Prima, anche l’Assessore del Comune di Caltanissetta Ettore Maria Garozzo e la Soprintendente ai Beni Culturali di Caltanissetta Daniela Vullo.

Al termine “dell’aperitivo chiacchierato” è in programma una serata in musica allietata dal dj set DJFANTASTICOHHH.

Il Bilancio partecipativo è uno strumento di democrazia diretta istituito dalla Regione Siciliana con legge n. 5 del 24/01/2014, art. 6 c. 1, che impone ai Comuni l’obbligo di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite dalla Regione stessa per spese correnti con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per le scelte di azioni di interesse comune. A scegliere il progetto “Percorsi di Arte Urbana”, dunque, sono stati i cittadini residenti a Caltanissetta e con età superiore ai 16 anni con una votazione avvenuta attraverso il web.

Oltre a Creative Spaces hanno vinto le somme destinate per il Bilancio Partecipativo 2022 i progetti “Sulle Ali Del Successo” (proposto dall’Ass. di Promozione Soc. Sulle Ali Della Musica di cui è Responsabile LAURA FAILLA), Ti Racconto Caltanissetta” (dell’Ass.Scientifica O.N.L.U.S Ritmamente-Presid. Danilo P. M. Lapadura), “Senza Confini….Riprendiamo A Giocare Insieme” (dell’A.S.D. Pol. Nissena Di Caltanissetta_Sollami Filippa Catia_ Legale Rappresentante) e “AGAPE- Famiglie e Disabilità Al Centro” (Jessica Napoli-Educ.Profess. Socio Pedagogica).

La cittadinanza interessata a conoscere meglio il progetto vincitore del Bilancio Partecipativo 2022 “Percorsi di arte urbana” è invitata a partecipare.