Caltanissetta. Leandro Janni (Italia Nostra Sicilia): “La rotonda tra viale Regione e via Monaco adottata ma dimenticata”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del presidente di Italia Nostra Sicilia, Leandro Janni a proposito delle condizioni in cui versa la rotonda tra viale della Regione e via Luigi Monaco.

“Dalle associazioni come la mia, dalle scuole, dalla società civile di questa nostra città è venuta la bella proposta, il progetto “adotta uno spazio pubblico / un monumento / un piccolo giardino / un aiuola, ecc.” Un’assunzione di responsabilità, un impegno sostenibile e costante nel tempo per contribuire alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio urbano. Questo, in una città che, pur mantenendo lo stesso numero di abitanti da diversi decenni, è divenuta troppo vasta e dispersiva a causa di ripetute e ostinate speculazioni edilizie.

Ma veniamo al dunque relativamente ad un fatto minimo, certo, ma indubbiamente simbolico. Temo fortemente che coloro che a suo tempo hanno adottato l’aiuola-rotatoria, sita tra viale della Regione e viale Luigi Monaco, a Caltanissetta, si siano dimenticati del loro impegno. E dunque della manutenzione di tale aiuola-rotatoria.

Considerato il perdurare del gran caldo di questi giorni di luglio del 2023, sarebbe opportuno, vitale offrire quantomeno un po’ di refrigerio agli arbusti, al centro dell’aiuola, con un’adeguata annaffiatura. Il prato verde è già andato. Gli arbusti sono passati dal verde intenso al verde chiaro al giallo. Poi, restano solo il marrone e il nero per queste povere, dimenticate piante”.

Prof. Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia