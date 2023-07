Caltanissetta. Caltaqua, al via l’installazione di 17 mila moduli radio sui contatori

CALTANISSETTA. Continua l’attività di installazione dei moduli radio per la telelettura dei consumi idrici avviata nell’ambito degli interventi finanziati dal Ministero delle Infrastrutture (bando REACT-EU) a cui ha partecipato l’ATI di Caltanissetta insieme a Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta.

In particolare, dalla giornata di ieri è in corso l’intervento che coinvolgerà, in questo step, circa 17mila contatori del comune di Caltanissetta. La conclusione di questa fase delle installazioni dei moduli radio è prevista entro la fine del prossimo mese di settembre.

Anche questi lavori, eseguiti nell’ambito del lotto n. 3 – “contatori smart”, saranno eseguiti direttamente da dipendenti dell’impresa FCC Aqualia S.A., in nome e per conto di Caltaqua.

La collocazione di questi moduli radio consentirà di effettuare letture quotidiane sia dei contatori idrici in uscita dai serbatoi comunali, sia di tutti i contatori idrici delle utenze con ricadute molto positive sul servizio reso agli utenti. Infatti, tra le varie opportunità previste, ad esempio, sarà possibile individuare tempestivamente i consumi anomali causati da perdite interne all’impianto privato. La telelettura, inoltre, consentirà anche di emettere le fatture periodiche con riferimento ai consumi reali e non a quelli stimati.