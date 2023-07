Caltanissetta. A Santa Flavia incontro formativo sulla sicurezza stradale della Polizia di Stato con i ragazzi della Parrocchia

CALTANISSETTA. Oggi pomeriggio, presso la parrocchia Santa Flavia di Caltanissetta, si è svolto un incontro formativo attinente i temi della sicurezza stradale dedicato ai ragazzi, dai tredici ai vent’anni che partecipano al campo estivo, con la partecipazione dei poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta.

Nel corso dell’incontro gli agenti della Polizia di Stato hanno parlato ai ragazzi di guida sicura e rispetto delle regole del Codice della strada. Le fasce d’età più a rischio per mortalità e grave lesività sono infatti i ragazzi tra i 18 e 24 anni e coprono il 40% di tutti gli incidenti avvenuti in un anno. Da anni la Polizia di Stato è impegnata in un importante campagna di educazione stradale rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.