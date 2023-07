Bambina di 10 anni annega in mare, salvate in extremis le due sorelle più grandi

Una bambina di 10 anni è morta annegata in mare in Sardegna dopo essersi tuffata in acqua con le due sorelle maggiori. E’ accaduto nella spiaggia di Porto Alabe in provincia di Oristano. Per la piccola inutili i soccorsi di un bagnino e di altri bagnanti che si sono tuffati in acqua per soccorrerla ma non sono riusciti a salvarla. Il corpo senza vita della piccola è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto, accorsa sul posto.

Come riporta Fanpage, la piccola si era tuffata con le sorelle maggiori, solo di qualche anno più grandi, e con loro stava giocando a pochi metri dalla riva quando si è consumata la tragedia. Il mare però pare fosse agitato con onde grosse e vento forte. All’improvviso un’onda anomala le ha trascinate via e le ragazzine non sono più riuscite a recuperare la riva.

Un bagnino e altri turisti sono riusciti a raggiungere le due sorelle più grandi di 12 e 17 anni ma per la piccola non c’è stato nulla da fare in quanto è stata trascinata dalla corrente sempre più al largo e quando è giunta sul posto la motovedetta della Capitaneria di porto era ormai troppo tardi.