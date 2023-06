San Cataldo: Un prodigio del violino, Sofia Debilio 7 anni, trionfa e raccoglie premi

Sofia Debilio, la piccola violinista sancataldese di soli 7 anni, continua a stupire pubblico ed esperti musicali con le sue eccezionali performance. Definita “un piccolo prodigio” e “molto talentuosa” dalle giurie dei recenti concorsi ai quali ha partecipato, Sofia ha incantato tutti con i suoi

virtuosismi, conquistando lo scorso maggio il primo posto assoluto e una borsa di studio al IV Concorso Musicale Nazionale “Josè Cardinale” di Mussomeli e il primo posto assoluto con una menzione speciale per le sue abilità virtuosistiche al VII Concorso Nazionale di Musica “Ghelas Music” di Gela. Il 4 giugno scorso, inoltre, si è aggiudicata il primo posto assoluto della sezione “Giovani Talenti” e il premio speciale “Leonardo Sciascia” al IX Concorso Nazionale “Rahal – Città del Sale e della Musica” di Racalmuto. Già vincitrice di ben 13 premi, tra cui primi posti e primi assoluti in concorsi musicali nazionali e internazionali, Sofia ha iniziato a studiare il violino a soli 3 anni, mostrando fin da allora una grande passione e amore per la musica. Figlia d’arte, il padre clarinettista e insegnante di strumento musicale, è cresciuta in un ambiente favorevole per coltivare il suo talento. Attualmente, è seguita magistralmente dall’insegnante di violino Nunzio Cannavò, che ha contribuito a plasmare il suo stile e la sua tecnica