Rally, l’equipaggio siciliano Lo Cascio-Rappa con i colori della DLF Academy ad un punto dal vertice del Campionato GR Yaris Toyota

Giro di boa per il Campionato GR Yaris Rally Cup, il monomarca di casa Toyota. Si è concluso infatti il 43° Rally San Martino di Castrozza, terza tappa del Campionato Italiano Rally Asfalto 2023. Dopo l’ottimo esordio con un terzo posto al Rally del Ciocco ed un quarto posto al Rally Regione Piemonte di Alba, l’equipaggio siciliano Lo Cascio-Rappa, portacolori della DLF Academy in collaborazione con la scuderia Phoenix, hanno dato spettacolo lungo le strade dolomitiche delle prove speciali del rally trentino ottenendo il secondo gradino del podio. I portacolori della DLF Academy hanno cominciato la gara al comando, vincendo le prime due prove speciali delle 7 in programma. Nella giornata di apertura è arrivato il miglior crono nella prova spettacolo, poi il successo nella prova “Gobbera” a cui sono seguiti 5 secondi posti che hanno confermato l’equipaggio siciliano in piazza d’onore, nell’ambito del monomarca giapponese.

Non nasconde il suo entusiasmo Delfino La Ferla, CEO di DLF Academy che alla vigilia auspicava un ritorno in Sicilia dal Trentino con un ottimo risultato. Il secondo posto ottenuto a San Martino – afferma La Ferla – proiettano il nostro equipaggio al secondo posto della classifica generale del GR Yaris Rally Cup e per noi è motivo di orgoglio ed al contempo ci carica per le tre prove rimanenti. Il campionato è aperto – conclude il CEO di Academy – e si può puntare alla vittoria finale.

Cresce di gara in gara il feeling del forte pilota nisseno Lo Cascio sul sedile della GR Yaris e non è solo una sensazione, ma è il cronometro a stabilirlo. Sono contento per il secondo posto, gara tiratissima e difficile fino all’ultima prova speciale – dichiara Salvatore Lo Cascio – peccato per qualche problema meccanico che ci ha rallentato nelle ultime due prove.

Gara positiva per i riscontri sulla macchina dopo vari step eseguiti, chiaramente il risultato ci lascia l’amaro in bocca – queste le parole del navigatore palermitano Gianfranco Rappa – perché stavamo conducendo una gara importante in termini di prestazioni. Per il campionato sono punti importanti – conclude Rappa – siamo secondi con 75 punti ad un punto dalla vetta e dobbiamo essere moderatamente ottimisti, sarà una bella lotta per le prossime tre gare.

La GR Yaris di Lo Cascio – Rappa dovrà aspettare l’8 e 9 settembre il Rally 1000 Miglia per andare a caccia di punti utili per il campionato, una attesa che il forte equipaggio siciliano interpreterà con la consapevolezza di essere protagonista fino in fondo per la vittoria finale del GR Yaris Rally Cup.