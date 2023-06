Premio letterario in Prefettura ad alunni di Sutera: “La tutela dell’ambiente nella nostra Costituzione. Difendiamo le risorse del territorio”

SUTERA – A scuola, le iniziative e le attività didattiche ed educative promuovono e valorizzano la creatività degli alunni, facendo emergere in loro la loro innata predisposizione dell’amore per la natura. Un valore etico, una virtù umana che la nostra amata Costituzione italiana riconosce, anche a seguito della modifica dell’art. 9, con l’aggiunta, in fine, del seguente comma: “…Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Giovedì 1 giugno, alle ore 18:30, presso il teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta e in occasione della celebrazione del 77° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, la pluriclasse III e IV del plesso “Sen. Giuseppe Mormino” di Sutera, avendo partecipato al concorso artistico letterario “La tutela dell’ambiente nella nostra Costituzione. Difendiamo le risorse del territorio”, ha vinto il primo premio per la sezione letteraria con una raccolta di poesie dal titolo “Amiamo la Terra”. Gli alunni Celeste Carruba e Leonardo Chiparo della suddetta pluriclasse primaria del plesso “Sen. Giuseppe Mormino” di Sutera, che fa parte dell’Istituto comprensivo “P. Emiliani Giudici” di Mussomeli, accompagnati dalla loro insegnante Anna Schillaci, hanno ricevuto il premio dal prefetto dott.ssa Chiara Armenia che ha espresso calorosi complimenti nei confronti degli alunni e delle insegnanti che con tanto impegno favoriscono la maturazione civica dei loro bambini. Alla premiazione, che si è aperta con il concerto della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, era presente il dott. Flippo Ciancio, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, ambito di Caltanissetta-Enna, che con la Prefettura ha organizzato il concorso artistico-letterario, una iniziativa profondamente educativa e significativa per celebrare l’anniversario della festa della Repubblica Italiana. Forte anche il monito etico del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che in occasione dei festeggiamenti del 2 giugno ha anche detto: “Soltanto un’autentica collaborazione fra i popoli può consentire di affrontare con successo problemi di natura globale di giorno in giorno sempre più pressanti: dai cambiamenti climatici alla tutela della salute, dalla gestione dei flussi migratori alla protezione dei diritti umani”.( prof. Tonino Calà Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici”)