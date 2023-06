Mussomeli, pedalata ecologica organizzata da Fratres e Misericordia: Si riparte con gli “Amici della MTB”

MUSSOMELI – Nella giornata festiva del 2 giugno 2023 – Festa della Repubblica – come da tradizione consolidata nel tempo – La Fratres e la Misericordia di Mussomeli, le due storiche associazioni locali di volontariato che affonda le sue radici a quel lontano 1982 – 1987 – ha riproposto la pedalata ecologica in collaborazione con gli Amici della MTB, avendo, in passato, l’associazione ciclistica guidata dallo storico presidente Carmelo Spoto passato il testimone a quest’ultimi. E proprio Vincenzo Frangiamore, il coordinatore degli amici della MTB ha voluto fare omaggio di una simbolica bicicletta in miniatura proprio a Carmelo Spoto per avere, con passione e dedizione curato per oltre un ventennio, appunto, la pedalata ecologica con massiccia partecipazione di bambini, e non solo. Da sottolineare che l’appuntamento per l’evento della mattinata era per le 8 per seguire la prevista tabella di marcia per il suo regolare svolgimento. La dirigenza coi consiglieri dei due gruppi di volontariato Fratres e Misericordia, di cui sono rispettivamente presidente e governatore Vincenzo Sorce e Vittorio Catania, supportati anche dai volontari del servizio civile, hanno consegnato preliminarmente cappellini rossi e magliette bianche ai partecipanti alla pedalata ecologica che partendo da Piazzale Mongibello, attraversando un tratto della Via Palermo Piazza della Repubblica, Piazza Caltanissetta, con il previsto servizio di sicurezza, hanno raggiunto il castello Manfredonico dove è proseguito l’evento: Passeggiata attorno al castello e premiazione finale con la consegna delle medaglie ai partecipanti. Ma ancor prima dell’avvio della pedalata ecologica, il coro dei bambini dell’Associazione don Diego Di Vincenzo, di cui l’attuale presidente è il prof. Giuseppe Carapezza, ha intonato l’inno di Mameli in omaggio alla ricorrenza del 2 giugno – Festa della Repubblica e ha proseguito con altri piccoli brani musicali coinvolgendo i convenuti. Presenti e collaborativi sono stati l’AICS di Agrigento con Mario Gero Taibi e Rino Pitanza e la Pro Loco di Mussomeli con Zina Falzone. A supporto dell’iniziativa anche la Misericordia di Vallelunga Pratameno, intervenuta con l’ambulanza e i suoi volontari. Ha assistito all’evento il presidente del consiglio comunale avv.Gianluca Nigrelli.Una giornata di gioiosa aggregazione, dunque, che ha registrato la promozione del territorio, la diffusione della cultura del volontariato, la promozione della cultura della donazione del sangue e la cultura per il rispetto dell’ambiente. Protagonisti indiscussi della mattinata sono stati i bambini, e non solo loro, che, con i cappellini rossi e le magliette bianche della Fratres, pedalando le loro bici, hanno colorato la giornata del 2 giugno, creando un’atmosfera festaiola.(VIDEO COMPLETO)