La saggezza e l’audacia di David Sassoli. A Caltanissetta si presenta il libro curato da Claudio Sardo con i discorsi del presidente del parlamento europeo

La saggezza e l’audacia sono i tratti che David Sassoli ha impresso alla sua azione politica per costruire un progetto europeo di pace, democrazia, diritti e uguaglianza. La persona oltre il profitto, la lotta contro la povertà, il ruolo dell’Europa nel contrastare il cambiamento climatico sono concetti idealmente espressi e pragmaticamente declinati nel suo ruolo di presidente del Parlamento europeo, compendiati nel libro “La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa” che sarà presentato lunedì 19 giugno alle 18 al Seminario vescovile di Caltanissetta.



Il libro curato dal giornalista Claudio Sardo ed edito da Feltrinelli raccoglie cinquantasei discorsi pronunciati da Sassoli durante il mandato di presidente del parlamento europeo ed è arricchito dalla prefazione di Sergio Mattarella. L’incontro di Caltanissetta è inserito in un fitto calendario di eventi in giro per l’Italia e l’Europa che hanno animato dibattiti e confronti intergenerazionali facendo conoscere il pensiero di un protagonista del cambiamento delle politiche dell’Unione Europea. Il volume ricostruisce le radici del pensiero, le idee e le strategie politiche che hanno contribuito alla svolta in un’ Europa che ha abbandonato per la prima volta il rigorismo in favore di politiche espansive che hanno toccato l’apice con il Next Generation EU.



Dalle parole di Sassoli emerge anche la storia di un credente non integralista che si è posto a servizio del bene comune e che ha lottato per le sue idee. Un leader con forti radici cattolico democratiche che ha operato per un avanzamento dell’Europa in campo sociale nei due anni e mezzo di presidenza del parlamento europeo.

L’incontro sarà introdotto da Giovanni Ruvolo cui seguiranno gli interventi di Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione Cattolica, Daniela Ferrara, capo guida nazionale Agesci e Claudio Sardo. Ad animare il dibattito ci saranno Mario Ferrara e Germano Longo. Le conclusioni sono affidate alla professoressa Luigina Perricone.

“L’impegno di Sassoli rappresenta il testimone nelle mani dei giovani per pensare al futuro – spiegano gli organizzatori – . Una politica ancorata ai valori del cattolicesimo democratico che Sassoli ha reso attuali di fronte alle evoluzioni sociali e alle diseguaglianze crescenti. David ci dà l’opportunità di essere interpreti moderni di questi valori nella città di Giuseppe Alessi ed Emanuele Macaluso”.