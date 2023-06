Caltanissetta, un “Talent Show” dell’APS Sulle Ali della Musica. Come partecipare

L’APS “Sulle Ali della Musica ha organizzato il “TALENT SHOW CITTA’ DI CALTANISSETTA” destinato ai giovani talenti di età compresa tra i 10 ed i 25 anni, residenti nella città di Caltanissetta.

L’iniziativa, che era stata già anticipata alla città come progetto culturale da finanziare con il bilancio partecipativo 2022, ha conquistato l’interesse dei Nisseni che l’hanno votata come prima scelta tra tutte le opzioni disponibili.

L’idea, che è stata portata avanti dall’associazione e in particolare dalla Presidentessa Laura Failla, dalla vice presidentessa Luigina Perricone e dalla segretaria Laura Mosca (insieme nella foto in basso), ha lo scopo di divulgare l’espressione artistica-musicale tra i giovani, incoraggiando la fruizione e la condivisione della musica e della danza fungendo da valido e fondamentale supporto al processo di maturazione culturale ed alla scoperta dell’identità artistica dell’individuo. Si pone come obiettivo la valorizzazione dei giovani talenti ed il loro supporto per la crescita in ambito artistico e la loro formazione in ambito didattico.

Il Talent Show, dunque, non avrà come unica finalità quella di scoprire o far emergere nuovi artisti ma, in generale, di divulgare la cultura musicale, artistica e i suoi valori poiché, come è stato ampiamente dimostrato scientificamente, la musica e la sua espressione rappresentano un supporto fondamentale nel processo di maturazione e affermazione della propria identità.

La partecipazione al Contest è libera e gratuita, sono ammessi concorrenti di età compresa tra i 10 e i 25 anni, solisti o in gruppo.

In palio premi in denaro, attestati, medaglie e targhe ricordo così distribuite:

Ai vincitori di ogni categoria sarà assegnato un premio di 200 € ed una targa ricordo, ai secondi classificati sarà assegnato un attestato ed una medaglia ricordo, ai terzi classificati sarà assegnato un attestato ed una medaglia ricordo e al primo premio assoluto sarà assegnato un ulteriore premio di 150 € e una targa ricordo.

Le 3 categorie:

1. Canto moderno solista o gruppo

2. Danza – classica, moderna, hip hop, break, ecc. (solista o gruppo)

3. Esecuzione strumentale, solista o gruppo.

Chi parteciperà al Contest dovrà essere residente a Caltanissetta e autorizzare l’APS Sulle ali della Musica a utilizzare immagini e vieoriprese.

La giuria farà una prima selezione attraverso un video che invierà lo stesso candidato e i migliori verranno selezionati per il Talent Show. Verranno scelti tra i 10 e i 20 candidati per sezione che procederanno alle semifinali e, per 3 di loro, si apriranno le porte della finale.

La commissione giudicatrice sarà formata da professionisti specializzati in ogni Sezione che non abbiano in atto rapporti didattici o familiari con qualcuno dei concorrenti. Il suo giudizio è insindacabile. Ogni giurato esprimerà il proprio voto in centesimi e il punteggio finale sarà determinato dalla media matematica dei voti espressi da ciascun giurato in riferimento al candidato.

Il video dovrà avere una durata compresa tra i 3 e i 10 minuti e dovrà essere inviato alla segreteria del talent: sullealidellamusica@yahoo.com insieme al modulo di iscrizione entro e non oltre il 30/7/2023, corredato di Dichiarazione liberatoria all’uso delle immagini e dal modulo Consenso al trattamento dei dati personali.

Nella serata finale, al termine dell’esecuzioni di tutte e 9 le performance scelte, la commissione giudicatrice sceglierà il vincitore di ogni sezione e inoltre aggiudicherà un primo premio assoluto.

Il progetto si concluderà con il concerto di un musicista locale del territorio che ha avuto successo in campo nazionale.

Scarica il bando di partecipazione e i moduli da compilare e inviare alla commissione: