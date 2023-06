Caltanissetta, “Parrini, Santi e Miracula”: mercoledì la presentazione del libro Paolo Chicco

Un'immersione nella Sicilia e nelle sue tradizioni folkloristiche e religiose. L'autore è torinese di nascita ma siciliano d'adozione

Si svolgerà oggi, mercoledì 7 giugno 2023 dalle ore 18.00 la presentazione del libro “Parrini, Santi e Miracula. Un sogno fatto a Filicudi” di Paolo Chicco.

Ilaria Insisa dialogherà con l’autore mentre Sabrina Lo Vullo e Michele Guagenti leggeranno alcuni brani tratti dall’opera.

Il racconto è un’immersione nella cultura siciliana e nelle sue tradizioni folkloristiche e religiose. L’autore, del resto, è torinese di nascita ma siciliano d’adozione: a sedici anni scopre le Eolie e pur essendo un vero sabaudo ama dire che da quarant’anni studia da siciliano.

Per la festa patronale il parrino organizzava il solito giro ma l’ impupata di San Bartolo scritturava ragazzi e ragazze più grandi per affidare a braccia sicure l’antico quadro del Santo patrono, staccato per l’occasione dall’altare della chiesa Vecchia e fatto girare di casa in casa.

Questa volta il carico lo calava San Bartolo in persona. Gli isolani sentivano battere alla porta e si ritrovavano faccia a faccia con il Santo, quello a cui per tutto l’anno avevano chiesto grazie e favori per faccende più o meno gravi.

Lo sguardo del patrono, lanciato dagli occhi martirizzati, penetrava nella coscienza dei fedeli chiedendo loro conto e ragione delle grazie richieste e della protezione ricevuta.

Sono i personaggi dell’isola, con i loro caratteri e le loro disavventure, a formare gli ingredienti fondamentali e naturali del romanzo, capaci di combinarsi, a metà tra sacro e profano, nella commedia umana recitata su di un palcoscenico di eccezione, l’isola di Filicudi.

L’evento si svolgerà all’interno della Libreria Ubik di Caltanissetta.