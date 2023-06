Caltanissetta, memorial “Michele Santoro”: al “M. Tomaselli”, venerdì 30 giugno

Grande attesa a Caltanissetta per il primo Memorial Michele Santoro per ricordare un uomo stimato e benvoluto nel capoluogo nisseno, mirabile fotografo e calciatore provetto, scomparso nel settembre 2002 a soli 54 anni a causa di una letale e lunga malattia.

Michele, attaccante guizzante e dotato di un gran fiuto del gol, è stato tra i protagonisti della Don Bosco che nel 1983 conquistò il titolo tricolore delle PGS. Proprio quel gruppo storico ha voluto farsi carico dell’onere e dell’onore di ricordare Michele, con il triangolare in programma venerdi 30 giugno al “M. Tomaselli”.

Orario d’inizio fissato alle ore 17 con il torneo “Primi Calci”; in campo: Polisportiva La Riesina, Valguarnerese, Football Caltanissetta, Atletico Milena, Acor ed Enna. Poi alle 19 un triangolare Over 50 con la Don Bosco Caltanissetta, la Rappresentativa Nissena e la compagine dei Fotografi: tre mini match con due tempi da 12 minuti.

In tanti gremiranno le tribune dello stadio nisseno per tributare il giusto ricordo a Michele. In prima fila la moglie Simona, e le 4 figlie, Gaia, Carlotta, Giulia, Claudia.

L’intero gruppo storico della Don Bosco si è mobilitato per organizzare questa manifestazione, in programma il 30 giugno giorno del compleanno di Michele, a reggere le fila della logistica e del coordinamento del memorial, Davide Berta, Fabrizio e Valentino Fama: “Un amico straordinario dal sorriso contagioso. Un ragazzo d’oro che viveva l’amicizia con incomparabile empatia. Una perdita che ci ha addolorato profondamente e privato Caltanissetta di uno dei suoi uomini migliori”