Caltanissetta, Creative Spaces cerca artisti per i “percorsi di arte urbana”

L’ Associazione Culturale “Creative Spaces”, vincitrice del “Bilancio Partecipativo 2023” indetto dal Comune di Caltanissetta, ha pubblicato un bando dedicato agli artisti professionisti per la realizzazione di opere da collocare all’interno del progetto “Percorsi di Arte Urbana”.

Creative Spaces si prefigge lo scopo di realizzare dei tour cittadini, in cui ogni visitatore della città potrà essere guidato lungo i tre percorsi tematici -letterario, architettonico ed enogastronomico- accompagnato da diversi totem: ognuno di essi verrà corredato da uno “Sticker”, opera artistica realizzabile a mano o digitalmente e stampata su plexiglass, rappresentativa dello specifico percorso. A ciascuna opera artistica verrà assegnato un QR-CODE con collegamento ad un sito web di approfondimento.

All’interno della pagina Internet, progettata per la diffusione dell’immagine cittadina nel mondo, verrà dedicata una sezione speciale per i vari artisti selezionati.

Per questo motivo, “Creative Spaces” ha indetto un bando per la selezione delle opere, scaricabile, dal sito dell’associazione “creativespaces.it“, alla sezione NEWS, dal link in biografia di Instagram (@asscreativespaces) e dalla pagina Facebook (Creative Spaces).

Gli artisti interessati a partecipare potranno prendere visione dell’idea alla base del progetto, del concept degli “Stickers”, delle specifiche tecniche per la realizzazione delle opere richieste e il modulo di partecipazione.

Le opere vincenti verranno selezionate da un gruppo di esperti dopo la scadenza del bando prevista per il 10 settembre 2023.

Tutte le opere partecipanti, comunque, verranno presentate nei diversi eventi d’incontro programmati dall’Associazione.

Per qualsiasi informazione, i membri dell’Associazione rimarranno sempre a disposizione dei partecipanti, attraverso i canali social e tramite l’indirizzo mail creativespaces@gmail.com