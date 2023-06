Caltanissetta, consacrata e dedicata la chiesa a San Luca: il Vescovo Russotto la apre ufficialmente al culto

È stata aperta al Culto e dedicata all’evangelista San Luca la chiesa che a Caltanissetta si trova nell’omonimo quartiere di periferia. La parrocchia è nata ormai diversi decenni fa con l’espansione della città e, nei primi anni, è stata accolta in un piccolo prefabbricato. Il grande edificio, che doveva comprendere non soltanto i locali dedicati al culto ma anche quelli dedicati alle attività parrocchiali, è rimasto per anni “incompiuto nella sua principale sala: quella della chiesa principale.

Le celebrazioni eucaristiche, infatti, erano state confinate nella piccola cappella sul retro della struttura e in un locale a piano terra.

I lavori sono ricominciati circa un anno fa e, giorno dopo giorno, l’edificio parrocchiale ha cominciato ad assumere la forma che originariamente era stata progettata.

Nella giornata di ieri l’attesa è finita e il vescovo Mons. Mario Russotto ha consacrato la nuova chiesa ufficializzando l’apertura al Culto e la Dedicazione della nuova Chiesa parrocchiale di San Luca Evangelista.





















Grande l’emozione dei fedeli e del parroco Padre Alfonso e del viceparroco Padre Oscar che, finalmente, potranno utilizzare pienamente tutto l’edificio.

Durante i mesi di ristrutturazione ad accogliere la parrocchia, soprattutto per le celebrazioni principali quali le comunioni o le cresime, è stata la comunità adiacente di San Pio X, chiesa nella quale Padre Alfonso ha prestato servizio anni fa quando era parroco Padre Alessandro Giambra.

“Ringrazio chiunque abbia contribuito a realizzare quello che sembrava, all’inizio, soltanto un sogno. Adesso io gioisco nel vedere in tutti i parrocchiani la felicità sul volto” ha concluso il parroco.

L’auspicio, adesso, è che i fedeli che frequentano questo luogo possano diventare “pietre vive della comunità”.

