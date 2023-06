Caltanissetta, “Behind the beauty”: l’irriverenza new pop di Veneziano in mostra fino al 27 luglio

Giuseppe Veneziano, da molti anni milanese d’adozione, espone fino al 27 luglio a Palazzo Moncada di Caltanissetta – vicino a casa, essendo originario di Mazzarino – e lo fa con una mostra che segue di un anno quella tenuta a New York dove ha portato un’idea di new pop che riconverte la lezione warholiana in un magistero inteso a cogliere gli aspetti non i piu’ caduchi del tempo moderno ma i piu’ dissonanti.

La mostra si intitola “Behind the beauty” e intende indicare una particolarita’ della variegata tematica propria dell’artista, volta sempre a cogliere nella realta’ il motivo beffardo, il punto di contraddizione, il paradosso. La particolarita’ e’ spiegata dallo stesso Veneziano all’AGI: “Ho voluto indagare cosa c’e’ dietro la bellezza e come essa rappresenti ogni epoca. Infatti molte opere esposte hanno come matrice alcuni capolavori della storia dell’arte.

Vengono rivisitati con il chiaro intento di catapultarle nel nostro presente e farle dialogare con la nostra contemporaneita’. Un concetto di bellezza che sa reinventarsi per vivere in un continuo presente, superando la dimensione del tempo”.