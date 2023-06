A Mussomeli tifosi milanisti mussomelesi e del Vallone fanno festa al Campione del Mondo Franco Baresi

MUSSOMELI – Per i tifosi ed ammiratori milanisti mussomelesi il 3 giugno 2023 è stata l’occasione per testimoniare la loro stima al Campione del Mondo, capitano Franco Baresi, ed il senso di appartenenza alla squadra rossonero. Un breve incontro nel locale agriturismo “Monticelli”, dove i tanti presenti hanno avuto la possibilità anche di posare per una foto ricordo con il loro beniamino Baresi, che ha potuto riscontrare la calorosa accoglienza dei suoi fans mussomelesi, del vallone e di Caltanissetta, situati nel cuore di Sicilia. Fra i presenti, anche il presidente del Consiglio comunale Gianluca Nigrelli ed il sindaco di Mussomeli on. Giuseppe Catania, che ha omaggiato il Campione di un piccolo dono. Anche il presidente del Club Milan di Mussomeli Massimo Bonfante, organizzatore dell’evento assieme al Consiglio direttivo, ha voluto consegnare un dono a ricordo della sua venuta a Mussomeli. Tifosi milanisti in festa, dunque, che hanno trascorso anche momenti conviviali fra antipasti e selfie.