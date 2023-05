Villalba. Entro il 30 maggio vanno presentate istanze per trasferire residenza nel Comune o per aprire nuove attività commerciali

VILLALBA. Il Comune di Villalba rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto un’ assegnazione finanziaria per il triennio 2021-2023 pari a € 153.875,82. Lo ha reso noto il sindaco Maria Paola Immordino. Si intendono utilizzare le risorse disponibili per le categorie di interventi:

a) Concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel comune di Villalba, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel comune di Villalba e siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

b) Concessione di contributi a favore di coloro che , trasferiscano la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Villalba a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

Possono beneficiare del contributo:

a) le Piccole e Medie Imprese (PMI), che:

– hanno una sede operativa nel comune di Villalba o decidono di aprirla nel territorio di Villalba a decorrere dall’anno 2023;

– intraprendano nuova attività economica a decorrere dall’anno 2023;

Per “nuova attività economica” si intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori Codici Ateco. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso apposita unità produttiva a decorrere dall’anno 2023. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio del comune che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale;

b) Le persone fisiche, che decidono di trasferire la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Villalba a decorrere dall’anno 2023, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario;

Le domande di agevolazione, devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del 30 maggio mediante:

– Posta elettronica certificata (PEC) trasmessa al seguente indirizzo:

protocollo@pec.comune.villalba.cl.it inserendo nell’oggetto la dicitura “PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL “FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI – ANNUALITÀ 2021”;

– Busta chiusa riportante la dicitura “PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DAL “FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI – ANNUALITÀ 2021” consegnata al Protocollo comunale sito in Via Vittorio Veneto, 97. Le informazioni utili e la documentazione necessaria per presentare l’istanza si possono trovare rivolgendosi presso l’ufficio tecnico del comune di Villalba, dott.ssa Patrizia Lumia.