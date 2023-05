Villalba, “Da 2500 anni contro la violenza”: cerimonia di premiazione del concorso Damarete

VILLALBA – Martedì 30 maggio, nell’auditorium dell’istituto Nicolò Gallo di Agrigento, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso “Damarete: da 2500 anni contro la violenza”, promosso dal Centro Antiviolenza Telefono Aiuto in collaborazione con le associazioni “ODV Focus Group” e “ODV Armonia Sociale” con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, e destinato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento e Caltanissetta. Il riconoscimento speciale alla memoria della professoressa Maria De Castro Patti è stato assegnato alla prof.ssa Giuseppa Immordino dell’Istituto comprensivo “Vallelunga-Marianopoli”, plesso Scuola secondaria di primo grado “Giuseppe Garibaldi” di Villalba, “per la sensibilità e la delicatezza dimostrata in questi anni nel trasmettere la cultura della non violenza, portando i discenti ad una sana consapevolezza dei valori dell’uguaglianza e del rispetto della donna”. Terzo posto nella Sezione Narrativa I grado, con la prosa “La gentilezza salverà il mondo”, per gli alunni della classe 2a A del plesso “G. Garibaldi”. Soddisfazioneè stata espressa dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Loredana P. Matraxia.(VIDEO)