Sindaco cade dal quarto piano dell’hotel in cui soggiornava e muore

Tragedia a Cagliari dove un sindaco polacco di 44 anni, che si trovava in Sardegna insieme ad altri colleghi connazionali per una serie di visite istituzionali, è caduto dal quarto piano dell’hotel in cui soggiornava ed è morto.

Il tragico episodio è avvenuto in piena notte, all’hotel Due Colonne in centro storico. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, il primo cittadino era in camera con un collega e, a quanto pare era seduto sul davanzale della finestra quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto per diverse decine di metri. Vani i soccorsi in quanto per lui non c’è stato nulla da fare. E’ intervenuta anche la Polizia per i rilievi del caso.