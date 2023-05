Serradifalco. I fondi della Democrazia Partecipata destinati alla Festa del Patrono San Leonardo

l’importo sarà destinato al concerto musicale dei "Ricchi e Poveri" che andrà in scena lunedì 14 agosto

SERRADIFALCO. I fondi della Democrazia partecipata saranno destinati ai festeggiamenti del Santo Patrono San Leonardo che si svolgeranno il prossimo mese di agosto. L’amministrazione comunale ha deciso che l’importo sarà destinato al concerto musicale dei “Ricchi e Poveri” che andrà in scena lunedì 14 agosto in onore del Santo Patrono Leonardo Abate.

Ciò in virtù della proposta, l’unica pervenuta, di destinare i fondi proprio per questo evento riguardante la festa del patrono. Un concerto, quello dei Ricchi e Poveri, veramente imperdibile per gli amanti della musica leggera italiana. La spesa le competenze comunali inerenti alla democrazia partecipata sarà di 9.226,47 euro Iva al 10% compresa. Ulteriori spese saranno sostenute dal Comitato per i Festeggiamenti San Leonardo Abate.

In questo modo, con netto anticipo rispetto ai tempi previsti normalmente, l’amministrazione comunale, grazie ai fondi per la Democrazia Partecipata e grazie ad alcuni trasferimenti regionali, potrà far fronte alla spesa per il tradizionale concerto del Lunedì di San Leonardo a titolo di contributo per il concerto dei “Ricchi e Poveri” del prossimo 14 agosto.