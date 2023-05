SAN CATALDO. “Siamo a lavoro per ripristinare la viabilità. Ufficio tecnico e Vigili Urbani stanno procedendo a mettere in sicurezza le vie della città”. E’ quanto ha fatto sapere il sindaco Gioacchino Comparato a proposito delle criticità che si sono registrate in Città a seguito del maltempo con allagamenti di arterie stradali cittadine.

In questo senso, il primo cittadino ha anche comunicato un numero di pronta reperibilità per consentire ai cittadini di segnalare criticità: 3296850363