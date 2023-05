Ponte sullo Stretto ma non solo: ecco tutti gli investimenti del MIT in Sicilia

Per valorizzare il Ponte sullo Stretto, spiega il Mit, sono già partiti lavori ferroviari e stradali per miliardi di euro sia in Calabria che in Sicilia.

In Sicilia Per la rete stradale nazionale, sono programmati investimenti per circa 15 miliardi di euro.

In particolare: Ragusa – Catania, investimento di 1,5 miliardi di euro. Opera tanto attesa dal territorio che riveste una particolare valenza trasportistica, economica e sociale per la Sicilia orientale. Adeguamento a quattro corsie della Strada Statale 640 Strada degli Scrittori (Agrigento-Caltanissetta), con un investimento di 1 miliardo di euro.

Raddoppio della carreggiata sulla Strada Statale 284 tra Paternò ed Adrano per un investimento di 500 milioni di euro. In corso di aggiudicazione, la Tangenziale di Gela per un investimento di 400 milioni di euro.

Sono in corso le attività di progettazione della Tangenziale di Palermo con collegamento alle autostrade A19 e A29, Tangenziale di Agrigento, Tangenziale di Catania e il collegamento Trapani/Mazara del Vallo/Marsala.

Per il settore autostradale: 9° lotto dell’autostrada Siracusa – Gela, per un investimento di 500 milioni di euro.