Pergusa ospita il terzo ACI Racing Weekend. Scatta la stagione del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, 2° round per il tricolore Sport Prototipi e per il Campionato Italiano Autostoriche

Lo spettacolo degli ACI Racing Weekend torna in Sicilia per il terzo appuntamento stagionale sull’anello dell’Autodromo di Pergusa. Il suggestivo circuito costruito sulle sponde del Lago di Proserpina è pronto ad ospitare il primo atto del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, valido anche come Gran Premio del Mediterraneo. Sarà, invece, la terza edizione del Trofeo Città di Enna a premiare i vincitori del secondo round del Campionato Italiano Sport Prototipi. In pista anche il tricolore Velocità Autostoriche. Venerdì giornata di test sul tracciato siculo, sabato giornata dedicata a prove libere e qualifiche, mentre domenica, dalle ore 9.00 il via alle gare con le Wolf del tricolore Sport Prototipi che apriranno la giornata seguite dal Campionato Italiano Velocità Autostoriche. Alle 12.30 semaforo verde sulla due ore che aprirà la stagione del Gran Turismo Endurance e alle 15.00 il secondo appuntamento con i Campionato Italiano Sport Prototipi. Biglietti in vendita su liveticket.it/autodromopergusa.

Partenza gara GT Endurance

Dopo la serie Sprint scattata da Misano due settimane fa, in questo week end è la volta della serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo 2023 che prenderà il via dal tracciato siciliano. Audi, BMW, Ferrari e Lamborghini sono i marchi presenti nella classe GT3, dove spiccano le due BMW M4 GT3 di BMW Italia-Ceccato Racing affidate a Comandini-Nilsson-Cassarà e Guerra-Tavano-Tamburini. Ferrari sarà presente con due 488 GT3 Evo2 su cui saliranno l’ex F1 Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca (Scuderia Baldini) e Castro-Donno-Gai (AF Corse), altrettante saranno le Lamborghini Huracan GT3 Evo con i colori Imperiale Racing su cui saliranno Bartholomew-Garcia-Raghunathan e Gilardoni-Middleton-Guzman, mentre Audi Sport Italia aprirà nell’Endurance la sua stagione sportiva schierando una R8 LMS per Butti-Stuvik-Attianese. Nella classe GT Cup le Ferrari 488 Challenge saranno schierate da Best Lap per Patrinicola-Demarchi-Di Mare e da SR&R per La Mazza-Menichini-Atzori, mentre saranno quattro le Lamborghini Huracan ST affidate a Fabi-Ianniello-Caiola e Bontempelli-Linossi-Deverikos (DL Racing) e Pavlovic-Fischbaum e Mendez-Lazzaroni-Merchan (Bonaldi Motorsport). Completano l’elenco degli equipaggi iscritti nella GT Cup i siciliani Davide Di Benedetto e Giuseppe Nicolosi che prenderanno posto sulla Porsche 991 GT3 Cup di Krypton Motorsport con Stefano Pezzucchi.

Il Campionato Italiano Sport Prototipi riaccende i motori per il secondo appuntamento di Pergusa. In vetta alla classifica con 31 punti c’è il pluricampione Davide Uboldi, che punta a replicare il successo ottenuto in Sicilia nel 2022. Alle sue spalle la concorrenza è agguerrita con tre piloti racchiusi in soli due punti: Jesse Menczer guida la carica con 22 lunghezze davanti ai vincitori del primo round Emil Hellberg e Danny Molinaro, campione 2021 e sul podio nella Provincia di Enna proprio nell’anno del titolo. Sul tracciato che sorge sulle rive del lago di Pergusa ci saranno però delle novità. La prima riguarda il ritorno del colombiano David Acosta Molina, mentre era già stata annunciata durante l’inverno la partecipazione a partire da questo round di Sergio Farris, pilota sardo che compie il suo debutto in pista dopo una carriera disputata nelle cronoscalate. Wild Card a doppio equipaggio invece per il pluricampione degli Slalom Fabio Emanuele ed il catanese Angelo Zammataro, che proviene dalle gare in Salita.

Dopo l’esordio all’Enzo e Dino Ferrari di Imola, sarà il circuito di Pergusa ad ospitare le vetture che hanno fatto la storia del motorsport nel secondo appuntamento del Campionato Italiano Velocita in Circuito Autostoriche. Su uno dei tracciati che ha visto nascere il mito delle corse in circuito tornano a ruggire i bolidi che hanno segnato diverse epoche della velocità con oltre 20 vetture in pista. La gara di un’ora farà da preludio al primo appuntamento del GT Endurance in un immaginario passaggio di consegne tra passato e presente.

Programmazione TV e WEB

C.I. Gran Turismo Endurance – Diretta ACI Sport TV (Canale 228 Sky) – YouTube – Facebook

C.I. Sport Prototipi – Diretta ACI Sport TV (Canale 228 Sky) – YouTube – Facebook

C.I. Velocità Autostoriche – Differita ACI Sport TV (Canale 228 Sky)

Calendario ACI Racing Weekend 2023

21 – 23 Aprile – Imola (Italian F4 | F.Regional | TCR Italy | C.I. Sport Prototipi)

5 – 7 Maggio – Misano (C.I. Gran Turismo | Italian F4 | TCR Italy)

19 – 21 Maggio – Pergusa (C.I. Gran Turismo Endurance | C.I. Sport Prototipi)

9 – 11 Giugno – Vallelunga (TCR Italy Festival)

23 – 25 Giugno – Monza (C.I. Gran Turismo | Italian F4 | C.I. Sport Prototipi)

7 – 9 Luglio – Mugello (C.I. Gran Turismo Endurance | TCR Italy | Italian F4)

15 – 17 Settembre – Monza (C.I. Gran Turismo Sprint | Italian F4 | F.Regional | TCR Italy | C.I. Sport Prototipi)

29 Settembre – 1 Ottobre – Mugello (C.I. Gran Turismo Endurance | C.I. Sport Prototipi |Italian F4)

13 – 15 Ottobre – Vallelunga (C.I. Gran Turismo Endurance | Italian F4 | TCR Italy | C.I. Sport Prototipi)

27 – 29 Ottobre – Imola (C.I. Gran Turismo Sprint | TCR Italy)