Pallavolo femminile B2. Traina irriconoscibile perde 0-3 al Pala Cannizzaro contro la Vipostore Francavilla

Una irriconoscibile TRAINA SRL fallisce l’appuntamento con la storia e cede senza l’onore delle armi ad un solido Vipostore Francavilla che si è ritrovata spianata la strada verso la B1.

In una gara senza storia (solo una situazione di vantaggio delle nissene sul 7 a 2 del II set) Noemi Spena e compagne hanno giocato la peggiore partita stagionale davanti ad un pubblico numeroso, caloroso e colorato che avrebbe meritato uno spettacolo migliore in linea con le ultime uscite stagionali che avevano creato tanto entusiasmo e aspettative.

Le ragazze del duo Scollo – Gotte hanno dovuto fare i conti con una determinata e concentrata formazione pugliese subendone la fisicità e compattezza (caratteristiche del resto ben note alla vigilia e su cui la TRAINA SRL aveva lavorato per ben due settimane).

Sicuramente tra le due squadre non vi è tutta la differenza tecnica vista al PalaCannizzaro sabato. Nella TRAINA non si è salvato alcun fondamentale: nessuna giocatrice oltre i 7 punti, servizio poco incisivo, difesa sempre balbettante, ricezione nel punto debole fallosa oltre i limiti, attacco fallosissimo (24 % di punti e 7 % di efficienza) con una fase break inesistente, muro quasi sempre in ritardo con le schiacciatrici avversarie (Morone e Cristofaro su tutte) che hanno sfruttato al meglio le alzate della palleggiatrice Gabriella Mercanti e dell’ottimo libero Martina Quarto, sempre precisa in difesa e ricezione ma con il valore aggiunto di una predisposizione al palleggio di secondo tocco quando chiamata in causa in questo difficile fondamentale.

È chiaro che con questo rendimento è stato esaltato il valore della formazione ospite che, è bene chiarirlo, è una squadra in alcuni elementi già strutturata per la serie superiore e che poteva essere messa in difficoltà solo da una TRAINA SRL al 100% di rendimento.

Invece stranamente la formazione nissena ha offerto una prestazione in controtendenza rispetto ad un finale di stagione fin qui esaltante lasciando delusi i 700 spettatori che hanno affollato l’impianto nisseno (che ha perso l’imbattibilità durata 21 gare – ultima sconfitta il 13/11/2021) e aprendo il ventaglio alle considerazioni post gara degli addetti ai lavori alla ricerca delle motivazioni di una battuta d’arresto inattesa almeno in questi termini.

Per la TRAINA SRL non vi è neanche il tempo di riflettere su quello che poteva essere e non è stato perché la comitiva nissena è pronta a partire lunedì alla volta di Pontedera dove mercoledì sera 31 maggio alle ore 21:00 giocherà l’ultima gara stagionale che, se vinta, potrebbe significare secondo posto nei play off e prima posizione nel ranking delle formazioni in lista per un eventuale ripescaggio.

Questo il dettaglio della gara di sabato 27 maggio 2023 disputata al PalaCannizzaro di Caltanissetta: TRAINA SRL CL – VIPOSTORE FRANCAVILLA 0 – 3 (16/25; 14/25; 17/25)

TRAINA Albaverde: Angilletta 7, Ferraloro, D’Antoni 5, Apruti, Spena (K) 1, De Luca 6, Escher 5, Miceli 1, La Mattina 6, Tilaro (L1), NE: Zaffuto, Porrovecchio (L2) All. Scollo – Montagnino

Vipostore: Kostadinova, D’Onofrio, Tornesello, Mercanti, Labianca, Cristofaro, Morone (K), Quarto (L1), NE Di Paola, Lapenna, Fanigliulo, Caforio, Santoro (L2), All. Giunta – Vannicola . Arbitri: Valeria Vitola di Rende CS ed Elena Morello di Lamezia Terme CZ.