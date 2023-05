Mussomeli. Centro studi Dimensione Danza: concluso ad Agrigento 1° meeting “Primavera in Danza”

MUSSOMELI. Si è concluso domenica 30 aprile, al teatro Pirandello di Agrigento, il 1°meeting “Primavera in danza”. L’evento, che ha visto protagonisti gli allievi del Centro Studi Dimensione Danza diretto dalla maestra Daniela Giaffreda, ha coinvolto più di 180 allievi sul palco provenienti da scuole di danza della Sicilia.

L’ insegnante, soddisfatta per la riuscita della serata, ha affermato che è stato un vero onore esibirsi in un teatro così magico come il teatro Pirandello di fronte ad un vasto pubblico, e che gli allievi della scuola si sono distinti per la loro bravura e maturità artistica.

Gli allievi che hanno partecipato sono: Alessi Maura, Antinoro Alessandra, Antinoro Mariella, Bellanca Desire’e, Castiglione Mariarosa, Cruschina Flavia, Giardina Elisa, Guagliardo Evelyn, Guarino Aurora, Khodri Jasmine, Indelicato Maria Rita, Maniscalco Morena, Messina Laura, Mingoia Adriana, Mistretta Noemi, Misuraca Giulia, Puntrello Gianni, Sapia Ilary, Solazzo Francesca, Schifano Maria Chiara, Sorce Laura, Sorce Lucia, Territo Miriam, Valenza Brigida, Vullo Chiara.