MUSSOMELI – Totuccio Barba, Salvatore Bonomo e Luis Calà: Saranno loro per il 2023 a collaborare direttamente per la solennità del Corpus Domini, regolarmente chiamati dalla dirigenza dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento alla Madrice, ai sensi dell’art.54 dello statuto sociale, ad affiancare il consigliere incaricato per le relative incombenze. Tre confrati, scelti fra la compagine sociale, con esperienza ultradecennale, in prima linea per tale ricorrenza.