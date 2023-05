Marianopoli, consiglieri d’opposizione incontrano dirigente Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta su viabilità

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO IL COMUNICATO STAMPA DEL GRUPPO CONSILIARE “FORZA DEMOCRATICA MARIANOPOLI”; “E’ risultato, al momento, soddisfacente l’incontro avuto con Dirigente del IV Settore Viabilità e Trasporti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Ing. Mario Denaro, svoltosi lo scorso 26 aprile.

L’incontro era stato richiesto, con una nota scritta del 16 aprile scorso, dai consiglieri di opposizione Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro, del gruppo consiliare “Forza Democratica Marianopoli”, per avere contezza sullo stato dell’arte inerente alla programmazione, al finanziamento e all’esecuzione della manutenzione e della messa in sicurezza della viabilità provinciale di interesse del Comune di Marianopoli ed in particolare delle SP42, SP145, SP44 ed SP 155, tratto Marianopoli – Caltanissetta e tratto Marianopoli – San Cataldo, della SP 252, tratto Contrada Scala – Contrada Fanzarotta- Mussomeli e SP30, tratto che collega la SS 121 con la SP16 per Mussomeli.

La necessità di un confronto con l’Ente provinciale è nata dalla considerazione che ormai da oltre dieci anni la situazione di pericolo e di assoluta precarietà delle suddette strade provinciali è vistosamente peggiorata e non più sostenibile. Il fondo stradale è stracolmo di numerosissimi dislivelli, dossi, avvallamenti, e buche determinati sia dall’usura e dalle intemperie, sia dalla manutenzione ormai del tutto assente da diversi anni e dal fatto che alcuni tratti sono interessati anche da qualche movimento franoso e necessitano di opportune opere di sostegno e consolidamento strutturale. La SP252, tratto Contrada Scala–Fanzarotta-Mussomeli versa in condizioni di completo abbandono ed impraticabilità, così come è fuori uso la SP30, tratto che collega la SS 121 con la SP16 per Mussomeli. La necessità di un serio e concreto confronto, scrivono i consiglieri Casucci, Noto e Vaccaro nasce anche dal fatto che da qualche tempo, si sono visti solo pomposi e ripetitivi annunci sulla stampa di pseudo interventi (tampone). Spot giornalistici fatti, tra l’altro, probabilmente da chi non ne ha prioritariamente la competenza. Prima con una nota scritta e poi durante l’incontro il Dirigente del IV Settore Viabilità ha rappresentato l’elenco degli eseguiti, in corso di esecuzione ed in programmazione sulle suddette SS.PP., distinte per anno di attuazione e che risultano essere i seguenti:

INTERVENTI ESEGUITI NELL’ANNO 2021

Finanziamento: D.M. 49/2018 – (LAVORI ULTIMATI) – Lavori di manutenzione straordinaria della SP 42dal Km 0+000 al Km 2+000, dal Km 3+000 al Km 4+000, dal Km 6+500 al Km 10+000 e dal Km 13+000 al Km 16+000. Importo complessivo: € 290.080,00

INTERVENTI ESEGUITI E IN CORSO DI ESECUZIONE NELL’ANNO 2022

Finanziamento: D.M. 49/2018 – (LAVORI ULTIMATI) – Lavori di manutenzione straordinaria della SP 44 dal Km 0+000 al Km 9+000 (intervento inserito nella Del. di Giunta N. 25/2018). (Ministero delle Infrastrutture D. M. 49/2018). Importo complessivo: € 290.080,00.

Finanziamento: Regione APQ – (IN CORSO DI ESECUZIONE) – Progetto per i lavori di messa in sicurezza della SP 42per eliminazione frana al km 9+000. Importo complessivo: € 200.000,00.

Finanziamento: L.C.C. di Caltanissetta – (IN CORSO DI ESECUZIONE) – Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SSPP 42 – 43 – 44– 50 – 122 – 252 (tratti riuniti) dell’Area di Caltanissetta Zona “B”. Importo complessivo: € 985.000,00.

Finanziamento: Regione APQ – (IN CORSO DI ESECUZIONE)

Progetto per i lavori di messa in sicurezza della SP 44per eliminazione frana al km 5+000 e al km 6+000 Importo complessivo: € 200.000,00.

INTERVENTI DA ESEGUIRSI NELL’ANNO 2023

Finanziamento: D.M. 123/2020 – Lavori di manutenzione straordinaria della SP 44 dal Km 0+000 al Km 15+428. Importo complessivo: € 324.792,83.

Finanziamento: L.C.C.C. Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SS.PP. 42 – 44 (tratti riuniti) Importo complessivo: € 400.000,00.

INTERVENTI DA ESEGUIRSI NELL’ANNO 2024

Finanziamento: D.M. 123/2020 – Lavori di manutenzione straordinaria della SP 44 dal Km 6+000 al Km 10+000 e dal Km 12+500 al Km 16+000. Importo complessivo: € 734.546,00.

Accordo quadro Regione – L.C.C.C. Caltanissetta (CL) – Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario e messa in sicurezza della S.P. 42Importo complessivo: € 250.000,00 e Caltanissetta – Santa Caterina Villarmosa (CL) – Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario e messa in sicurezza della S.P. 44nei tratti in frana F1 (10+700) e F2 (11+700). Importo complessivo: € 450.000,00.

Praticamente, per come riferito dal Dirigente del IV Settore Viabilità Ing. Mario Denaro, gli interventi già eseguiti nel 2021 e 2022 e da eseguire entro il 2024 ammontano € 3.924.498,83.

Stando alle somme indicateci, sostengono i suddetti consiglieri comunali, da qui a breve, si dovrebbe vedere qualche risultato. Staremo a Vedere e saremo vigili unitamente alla cittadinanza sullo svolgimento delle opere.

Durante l’incontro inoltre i consiglieri Casucci, Noto e Vaccaro hanno anche stigmatizzato la permanenza della vegetazione spontanea e della fanghiglia depositata a i bordi della SP 42 (tratto della diramazione per bivio Chibbò), il mancato intervento di messa in sicurezza del tratto della SP 252 in contrada Scala ed il mancato finanziamento, con “l’avanzo di amministrazione”, di € 600.000 già proposto dagli organi del Libero Consorzio e non approvato dall’assemblea dei Sindaci.

Marianopoli, 7 maggio 2023.

I Consiglieri Comunali

Ing. Calogero Casucci Dott.ssa GraziA Geom. Calogero Vaccaro