La maglia rosa Evenepoel dice addio al Giro, positivo al covid: “Lascio con il cuore pesante”

“È con il cuore pesante che devo annunciare che lascerò il GIRO d’Italia a causa della positività al covid-19 dopo aver sostenuto un test di routine, che purtroppo è risultato positivo. La mia esperienza qui è stata davvero speciale e non vedo l’ora di gareggiare nelle prossime due settimane.Non posso ringraziare abbastanza lo staff ei corridori che si sono tanto sacrificati nella preparazione del GIRO, sono molto orgoglioso di lasciare con 2 vittorie di tappa e 4 maglie rosa. grazie mille, Remco”.

Queste le parole della maglia rosa Remco Evenepoel, sui social, con cui annuncia il ritiro dal GIRO d’Italia per covid dopo aver vinto la crono che gli aveva restituito il primato in classifica. Fuori gioco anche il veterano Rigoberto Uran, sempre per il Covid.Il nuovo leader della classifica generale diventa così il gallese della Ineos Geraint Thomas.