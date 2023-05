Italia. Donna di 56 anni muore in casa di cura dopo aver ingerito del cioccolato andatole di traverso

Una donna di 56 anni, ospite di una struttura di Taviano, è morta donna presumibilmente dopo aver ingerito del cibo andatole di traverso. La tragedia si è verificata all’interno di una casa di cura per persone non autosufficienti, in cui soggiornava da tempo.

Sembrerebbe, come riporta LeccePrima, che la vittima abbia ingoiato del cioccolato che si è poi rivelato fatale. Immediati i soccorsi prestati dal personale dipendente e dallo stesso medico presente nella struttura: per la donna, purtroppo, non vi è stato nulla da fare. I tentativi di tenerla in vita si sono rivelati vani. Sul posto anche i Carabinieri.

La sua salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove nelle prossime ore saranno eseguiti ulteriori accertamenti clinici per confermare la natura del decesso.